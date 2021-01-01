01 Ocak 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.477 -0.22 EURO 9,0790 -0.04
USD 7,4340 -0.01 ALTIN 452,980 -0.25
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • Milli Piyango online bilet sorgulama! Canlı yayınla açıklanan 2021 yılbaşı bileti hızlı sorgulama ekranı…

Milli Piyango online bilet sorgulama! Canlı yayınla açıklanan 2021 yılbaşı bileti hızlı sorgulama ekranı…

01 Ocak 2021 Cuma - 9:49 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 9:49

Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiye, "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaranın bulunduğu biletin sevk merkezi, Manisa Akhisar olarak açıklandı. Canlı yayında gerçekleşen 2021 yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye dışında amorti, teselli ikramiyesi ve diğer kazandıran numaralar belli oldu. Çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango bileti online sorgulama işlemi hem mobil hem de masaüstü cihazlardan yapılabiliyor.


MİLLİ Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9- 8- 8- 4- 7- 5- 7 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi çekilişi saat 23.00'te başladı. Bu yıl, 100 milyon liralık büyük ikramiye 9- 8- 8- 4- 7- 5- 7 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Bu yıl 563 milyon 400 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde toplam 13 kategoride çekiliş gerçekleşti. 100 milyon, 10 milyon, 1 milyon, 120 bin, 10 bin, 5 bin, bin, 500 TL, 400 TL, 300 TL, 200 TL, 100 TL (Amorti), 100 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi. Yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları 0 ve 5 oldu. Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Çekilişte amorti rakamları "0" ve "5" olarak belirlendi.

100 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar

  • 9884757

10 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar

  • 3813252
  • 8216776

1 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar

  • 5529827
  • 3011373
  • 6215270
  • 8491366
  • 9927578
  • 6015846
  • 8209463
  • 7975438
  • 0878248
  • 1091609

120 BİN TL İkramiye kazanan numaralar

  • 9989608
  • 9226048
  • 9751643
  • 9986763
  • 7686590
  • 4482473
  • 6338587
  • 5787953
  • 4714334
  • 2309341
  • 3312378
  • 9499197
  • 5367672
  • 3612599
  • 8628569
  • 1149804
  • 4308593
  • 1259479
  • 6354870
  • 5308813
  • 3447800
  • 4860396
  • 8248960
  • 6352764
  • 6505152
  • 0786427
  • 9074687
  • 4031812
  • 3043636
  • 9186926

10 BİN TL İkramiye kazanan numaralar

  • 0691011
  • 4001754
  • 5979616
  • 0512389
  • 1981937
  • 6087564
  • 5164794
  • 3014604
  • 8215939
  • 4743712
  • 9242476
  • 6460939
  • 0894591
  • 9973378
  • 9289810
  • 9899874
  • 0880807
  • 6441284
  • 5228109
  • 2915185
  • 6692569
  • 4399558
  • 5851982
  • 9861669
  • 9267039
  • 0928162
  • 0106598
  • 3402648
  • 8686639
  • 7722537
  • 6343481
  • 0982520
  • 5142621
  • 8824549
  • 1817607
  • 5885277
  • 8856005
  • 4938985
  • 9135344
  • 6552587
  • 1376436
  • 0337447
  • 9333522
  • 3718191
  • 7481420
  • 8853344
  • 1493282
  • 4342372
  • 2756377
  • 7861988
  • 1860949
  • 4701534
  • 5610241
  • 1003303
  • 4217450
  • 2692740
  • 1750484
  • 0869903
  • 2729157
  • 2638064
  • 5340214
  • 8749220
  • 8806311
  • 2275828
  • 2325717
  • 1460987
  • 3630314
  • 6202321
  • 8750392
  • 2955066
  • 6969682
  • 0206075
  • 5599555
  • 0553050
  • 1158652
  • 8211932
  • 7393495
  • 1065184
  • 9308903
  • 5393884
  • 0979843
  • 3930517
  • 0929389
  • 0290712
  • 5085054
  • 7092858
  • 0929604
  • 7137156
  • 5323128
  • 8970760
  • 6064002
  • 1146786
  • 6556644
  • 7028178
  • 4326654
  • 6024890
  • 8777482
  • 7758994
  • 2238384
  • 9405513

5 BİN TL İkramiye kazanan numaralar

  • 4814109
  • 5014089
  • 5024733
  • 5033310
  • 5036755
  • 5039054
  • 5134027
  • 5142877
  • 5269349
  • 5273667
  • 5343144
  • 5353755
  • 5366274
  • 5547646
  • 5573827
  • 5578986
  • 5588952
  • 5608858
  • 5637318
  • 5676786
  • 5736042
  • 5886160
  • 6043516
  • 6062663
  • 6113186
  • 6134714
  • 6141864
  • 6163466
  • 6192272
  • 6270583
  • 6294100
  • 6307073
  • 6441164
  • 6473045
  • 6598220
  • 6604382
  • 6614112
  • 6712418
  • 6715992
  • 6721769
  • 6773340
  • 6784022
  • 6862196
  • 6868570
  • 6875330
  • 6983267
  • 7021036
  • 7228475
  • 7250758
  • 7278627
  • 7317131
  • 7323640
  • 7365671
  • 7513568
  • 7552536
  • 7590540
  • 7598453
  • 7668484
  • 7689234
  • 7734711
  • 7778084
  • 7840515
  • 7941287
  • 8029979
  • 8030054
  • 8071834
  • 8136777
  • 8143449
  • 8185373
  • 8208946
  • 8225238
  • 8262645
  • 8300282
  • 8320190
  • 8403758
  • 8410699
  • 8420720
  • 8435398
  • 8470330
  • 8496208
  • 8600455
  • 8662322
  • 8762695
  • 8771885
  • 8847732
  • 8869260
  • 8883834
  • 8918929
  • 8933727
  • 8951308
  • 8992925
  • 9008270
  • 9032377
  • 9038629
  • 9114544
  • 9263321
  • 9311213
  • 9451737
  • 9464593
  • 9466949
  • 9502125
  • 9515979
  • 9547332
  • 9709801
  • 9779237
  • 9827433
  • 9880133
  • 9923625
  • 9943868
  • 9974242
  • 0054528
  • 0088099
  • 0114162
  • 0120602
  • 0147175
  • 0284497
  • 0354575
  • 0446093
  • 0450018
  • 0496527
  • 0520879
  • 0543397
  • 0576041
  • 0578848
  • 0590937
  • 0713871
  • 0714901
  • 0784503
  • 0786936
  • 1014552
  • 1026503
  • 1043593
  • 1063841
  • 1157117
  • 1345919
  • 1359249
  • 1459687
  • 1547575
  • 1584130
  • 1598362
  • 1677398
  • 1729822
  • 1775967
  • 1807011
  • 1824840
  • 1833479
  • 1873881
  • 1874973
  • 1880874
  • 1965783
  • 2007565
  • 2065509
  • 2113463
  • 2148445
  • 2173621
  • 2188790
  • 2240019
  • 2241904
  • 2306574
  • 2416124
  • 2430848
  • 2435156
  • 2469477
  • 2533602
  • 2564400
  • 2655324
  • 2672133
  • 2673558
  • 2904023
  • 2905146
  • 3044607
  • 3141336
  • 3147669
  • 3210518
  • 3287408
  • 3293200
  • 3486359
  • 3525852
  • 3526591
  • 3591595
  • 3599221
  • 3607765
  • 3682048
  • 3765126
  • 3771577
  • 3774787
  • 3935614
  • 4000983
  • 4205629
  • 4360705
  • 4402282
  • 4403852
  • 4486106
  • 4486419
  • 4500020
  • 4514241
  • 4522393
  • 4574408
  • 4612249
  • 4680712

1000 TL İkramiye kazanan numaralar

  • 600441
  • 736045
  • 508165
  • 429243
  • 281423
  • 933292
  • 755108
  • 626697
  • 360342
  • 732905
  • 669806
  • 319089
  • 229224
  • 040894
  • 525564
  • 652650
  • 929892
  • 895819
  • 576722
  • 664926
  • 847644
  • 388132
  • 887131
  • 108025
  • 746568
  • 228809
  • 965544
  • 890931
  • 589317
  • 731237
  • 045896
  • 688303
  • 347566
  • 202393
  • 539527
  • 359666
  • 714713
  • 160028
  • 465230
  • 818987
  • 898782
  • 893149
  • 582793
  • 482870
  • 914575
  • 603374
  • 347303
  • 167077
  • 292871
  • 242464

500 TL İkramiye kazanan numaralar

  • 69309
  • 65502
  • 27311
  • 47958
  • 16503
  • 75337
  • 09465
  • 06929
  • 26949
  • 96919
  • 10918
  • 97712
  • 44625
  • 51582
  • 37080
  • 60027
  • 09242
  • 15723
  • 68444
  • 50586
  • 77732
  • 53677
  • 82704
  • 17588
  • 90288
  • 20711
  • 46431
  • 17418
  • 97403
  • 88532
  • 13377
  • 11454
  • 98213
  • 87178
  • 47756
  • 60590
  • 54861
  • 01797
  • 37385
  • 26970
  • 06459
  • 77548
  • 33017
  • 19396
  • 24786
  • 22053
  • 66704
  • 14037
  • 33054
  • 32251
  • 23872
  • 46782
  • 56628
  • 05402
  • 30258
  • 90869
  • 68122
  • 90007
  • 58050
  • 81422
  • 88436
  • 53507
  • 80273
  • 89558
  • 19183
  • 37636
  • 44294
  • 35096
  • 18520
  • 64549
  • 08730
  • 96552
  • 10439
  • 22279
  • 51192
  • 67035
  • 12050
  • 43409
  • 31427
  • 40151
  • 82740
  • 03790
  • 57820
  • 60112
  • 31374
  • 56087
  • 56219
  • 74490
  • 10344
  • 37583
  • 08443
  • 48823
  • 10051
  • 50957
  • 92529
  • 68666
  • 72853
  • 02249
  • 62290
  • 51607

400 TL İkramiye kazanan numaralar

  • 7691
  • 6411
  • 7280
  • 7112
  • 6634
  • 4187
  • 4334
  • 6264
  • 0885
  • 4486
  • 3561
  • 5978
  • 5906
  • 0345
  • 0988
  • 9324
  • 5445
  • 7743
  • 7305
  • 8108
  • 3468
  • 1437
  • 2111
  • 2295
  • 0154
  • 3902
  • 1825
  • 6674
  • 9751
  • 0867
  • 1340
  • 4082
  • 7201
  • 8994
  • 4175
  • 8929
  • 3417
  • 6820
  • 2786
  • 8253

300 TL İkramiye kazanan numaralar

  • 551
  • 722
  • 530
  • 081
  • 171
  • 018
  • 193
  • 371
  • 544
  • 515
  • 512
  • 274
  • 348
  • 719
  • 505
  • 526
  • 021
  • 231
  • 701
  • 941

200 TL İkramiye kazanan numaralar

  • 87
  • 24
  • 21
  • 79
  • 05
  • 10
  • 31

100 TL İkramiye kazanan numaralar

  • 0
  • 5

100 BİN TL İkramiye kazanan numaralar

  • 0884757
  • 1884757
  • 2884757
  • 3884757
  • 4884757
  • 5884757
  • 6884757
  • 7884757
  • 8884757
  • 9084757
  • 9184757
  • 9284757
  • 9384757
  • 9484757
  • 9584757
  • 9684757
  • 9784757
  • 9804757
  • 9814757
  • 9824757
  • 9834757
  • 9844757
  • 9854757
  • 9864757
  • 9874757
  • 9880757
  • 9881757
  • 9882757
  • 9883757
  • 9884057
  • 9884157
  • 9884257
  • 9884357
  • 9884457
  • 9884557
  • 9884657
  • 9884707
  • 9884717
  • 9884727
  • 9884737
  • 9884747
  • 9884750
  • 9884751
  • 9884752
  • 9884753
  • 9884754
  • 9884755
  • 9884756
  • 9884758
  • 9884759
  • 9884767
  • 9884777
  • 9884787
  • 9884797
  • 9884857
  • 9884957
  • 9885757
  • 9886757
  • 9887757
  • 9888757
  • 9889757
  • 9894757
  • 9984757

ETİKETLER

online Milli Piyango sonuçları 2021 yılbaşı bileti sorgulama ekranı milli piyango sonuçları yılbaşı bileti hızlı sorgulama ekranı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.