Milli Piyango online bilet sorgulama! Canlı yayınla açıklanan 2021 yılbaşı bileti hızlı sorgulama ekranı…

MİLLİ Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9- 8- 8- 4- 7- 5- 7 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi çekilişi saat 23.00'te başladı. Bu yıl, 100 milyon liralık büyük ikramiye 9- 8- 8- 4- 7- 5- 7 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Bu yıl 563 milyon 400 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde toplam 13 kategoride çekiliş gerçekleşti. 100 milyon, 10 milyon, 1 milyon, 120 bin, 10 bin, 5 bin, bin, 500 TL, 400 TL, 300 TL, 200 TL, 100 TL (Amorti), 100 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi. Yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları 0 ve 5 oldu. Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Çekilişte amorti rakamları "0" ve "5" olarak belirlendi.
100 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar
- 9884757
10 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar
- 3813252
- 8216776
1 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar
- 5529827
- 3011373
- 6215270
- 8491366
- 9927578
- 6015846
- 8209463
- 7975438
- 0878248
- 1091609
120 BİN TL İkramiye kazanan numaralar
- 9989608
- 9226048
- 9751643
- 9986763
- 7686590
- 4482473
- 6338587
- 5787953
- 4714334
- 2309341
- 3312378
- 9499197
- 5367672
- 3612599
- 8628569
- 1149804
- 4308593
- 1259479
- 6354870
- 5308813
- 3447800
- 4860396
- 8248960
- 6352764
- 6505152
- 0786427
- 9074687
- 4031812
- 3043636
- 9186926
10 BİN TL İkramiye kazanan numaralar
- 0691011
- 4001754
- 5979616
- 0512389
- 1981937
- 6087564
- 5164794
- 3014604
- 8215939
- 4743712
- 9242476
- 6460939
- 0894591
- 9973378
- 9289810
- 9899874
- 0880807
- 6441284
- 5228109
- 2915185
- 6692569
- 4399558
- 5851982
- 9861669
- 9267039
- 0928162
- 0106598
- 3402648
- 8686639
- 7722537
- 6343481
- 0982520
- 5142621
- 8824549
- 1817607
- 5885277
- 8856005
- 4938985
- 9135344
- 6552587
- 1376436
- 0337447
- 9333522
- 3718191
- 7481420
- 8853344
- 1493282
- 4342372
- 2756377
- 7861988
- 1860949
- 4701534
- 5610241
- 1003303
- 4217450
- 2692740
- 1750484
- 0869903
- 2729157
- 2638064
- 5340214
- 8749220
- 8806311
- 2275828
- 2325717
- 1460987
- 3630314
- 6202321
- 8750392
- 2955066
- 6969682
- 0206075
- 5599555
- 0553050
- 1158652
- 8211932
- 7393495
- 1065184
- 9308903
- 5393884
- 0979843
- 3930517
- 0929389
- 0290712
- 5085054
- 7092858
- 0929604
- 7137156
- 5323128
- 8970760
- 6064002
- 1146786
- 6556644
- 7028178
- 4326654
- 6024890
- 8777482
- 7758994
- 2238384
- 9405513
5 BİN TL İkramiye kazanan numaralar
- 4814109
- 5014089
- 5024733
- 5033310
- 5036755
- 5039054
- 5134027
- 5142877
- 5269349
- 5273667
- 5343144
- 5353755
- 5366274
- 5547646
- 5573827
- 5578986
- 5588952
- 5608858
- 5637318
- 5676786
- 5736042
- 5886160
- 6043516
- 6062663
- 6113186
- 6134714
- 6141864
- 6163466
- 6192272
- 6270583
- 6294100
- 6307073
- 6441164
- 6473045
- 6598220
- 6604382
- 6614112
- 6712418
- 6715992
- 6721769
- 6773340
- 6784022
- 6862196
- 6868570
- 6875330
- 6983267
- 7021036
- 7228475
- 7250758
- 7278627
- 7317131
- 7323640
- 7365671
- 7513568
- 7552536
- 7590540
- 7598453
- 7668484
- 7689234
- 7734711
- 7778084
- 7840515
- 7941287
- 8029979
- 8030054
- 8071834
- 8136777
- 8143449
- 8185373
- 8208946
- 8225238
- 8262645
- 8300282
- 8320190
- 8403758
- 8410699
- 8420720
- 8435398
- 8470330
- 8496208
- 8600455
- 8662322
- 8762695
- 8771885
- 8847732
- 8869260
- 8883834
- 8918929
- 8933727
- 8951308
- 8992925
- 9008270
- 9032377
- 9038629
- 9114544
- 9263321
- 9311213
- 9451737
- 9464593
- 9466949
- 9502125
- 9515979
- 9547332
- 9709801
- 9779237
- 9827433
- 9880133
- 9923625
- 9943868
- 9974242
- 0054528
- 0088099
- 0114162
- 0120602
- 0147175
- 0284497
- 0354575
- 0446093
- 0450018
- 0496527
- 0520879
- 0543397
- 0576041
- 0578848
- 0590937
- 0713871
- 0714901
- 0784503
- 0786936
- 1014552
- 1026503
- 1043593
- 1063841
- 1157117
- 1345919
- 1359249
- 1459687
- 1547575
- 1584130
- 1598362
- 1677398
- 1729822
- 1775967
- 1807011
- 1824840
- 1833479
- 1873881
- 1874973
- 1880874
- 1965783
- 2007565
- 2065509
- 2113463
- 2148445
- 2173621
- 2188790
- 2240019
- 2241904
- 2306574
- 2416124
- 2430848
- 2435156
- 2469477
- 2533602
- 2564400
- 2655324
- 2672133
- 2673558
- 2904023
- 2905146
- 3044607
- 3141336
- 3147669
- 3210518
- 3287408
- 3293200
- 3486359
- 3525852
- 3526591
- 3591595
- 3599221
- 3607765
- 3682048
- 3765126
- 3771577
- 3774787
- 3935614
- 4000983
- 4205629
- 4360705
- 4402282
- 4403852
- 4486106
- 4486419
- 4500020
- 4514241
- 4522393
- 4574408
- 4612249
- 4680712
1000 TL İkramiye kazanan numaralar
- 600441
- 736045
- 508165
- 429243
- 281423
- 933292
- 755108
- 626697
- 360342
- 732905
- 669806
- 319089
- 229224
- 040894
- 525564
- 652650
- 929892
- 895819
- 576722
- 664926
- 847644
- 388132
- 887131
- 108025
- 746568
- 228809
- 965544
- 890931
- 589317
- 731237
- 045896
- 688303
- 347566
- 202393
- 539527
- 359666
- 714713
- 160028
- 465230
- 818987
- 898782
- 893149
- 582793
- 482870
- 914575
- 603374
- 347303
- 167077
- 292871
- 242464
500 TL İkramiye kazanan numaralar
- 69309
- 65502
- 27311
- 47958
- 16503
- 75337
- 09465
- 06929
- 26949
- 96919
- 10918
- 97712
- 44625
- 51582
- 37080
- 60027
- 09242
- 15723
- 68444
- 50586
- 77732
- 53677
- 82704
- 17588
- 90288
- 20711
- 46431
- 17418
- 97403
- 88532
- 13377
- 11454
- 98213
- 87178
- 47756
- 60590
- 54861
- 01797
- 37385
- 26970
- 06459
- 77548
- 33017
- 19396
- 24786
- 22053
- 66704
- 14037
- 33054
- 32251
- 23872
- 46782
- 56628
- 05402
- 30258
- 90869
- 68122
- 90007
- 58050
- 81422
- 88436
- 53507
- 80273
- 89558
- 19183
- 37636
- 44294
- 35096
- 18520
- 64549
- 08730
- 96552
- 10439
- 22279
- 51192
- 67035
- 12050
- 43409
- 31427
- 40151
- 82740
- 03790
- 57820
- 60112
- 31374
- 56087
- 56219
- 74490
- 10344
- 37583
- 08443
- 48823
- 10051
- 50957
- 92529
- 68666
- 72853
- 02249
- 62290
- 51607
400 TL İkramiye kazanan numaralar
- 7691
- 6411
- 7280
- 7112
- 6634
- 4187
- 4334
- 6264
- 0885
- 4486
- 3561
- 5978
- 5906
- 0345
- 0988
- 9324
- 5445
- 7743
- 7305
- 8108
- 3468
- 1437
- 2111
- 2295
- 0154
- 3902
- 1825
- 6674
- 9751
- 0867
- 1340
- 4082
- 7201
- 8994
- 4175
- 8929
- 3417
- 6820
- 2786
- 8253
300 TL İkramiye kazanan numaralar
- 551
- 722
- 530
- 081
- 171
- 018
- 193
- 371
- 544
- 515
- 512
- 274
- 348
- 719
- 505
- 526
- 021
- 231
- 701
- 941
200 TL İkramiye kazanan numaralar
- 87
- 24
- 21
- 79
- 05
- 10
- 31
100 TL İkramiye kazanan numaralar
- 0
- 5
100 BİN TL İkramiye kazanan numaralar
- 0884757
- 1884757
- 2884757
- 3884757
- 4884757
- 5884757
- 6884757
- 7884757
- 8884757
- 9084757
- 9184757
- 9284757
- 9384757
- 9484757
- 9584757
- 9684757
- 9784757
- 9804757
- 9814757
- 9824757
- 9834757
- 9844757
- 9854757
- 9864757
- 9874757
- 9880757
- 9881757
- 9882757
- 9883757
- 9884057
- 9884157
- 9884257
- 9884357
- 9884457
- 9884557
- 9884657
- 9884707
- 9884717
- 9884727
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- 9884759
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- 9887757
- 9888757
- 9889757
- 9894757
- 9984757