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Milli Piyango çekilişi 2021! 10 bin TL-10 milyon TL ikramiye kazanan numaralar ve millipiyangoonline.com sonuç ekranı!

31 Aralık 2020 Perşembe - 15:18 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 15:18

2021 yılbaşı çekilişi başlıyor! Milli Piyango yılbaşı çekilişlerine saatler kaldı. Milyonlar 2021'in kazananı olmak için nefeslerini tuttu. Milli Piyango çekilişlerinin başlayacağı saate çok az bir zaman kaldı. Milli Piyango'da ikramiye kazanan numaralar canlı yayın ile duyurulacak. Peki, Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlıyor? 10 bin TL - 10 milyon TL ikramiye kazanan numaralar saat kaçta belli olacak? İşte 2021 Milli Piyango çekilişinde 10 bin TL - 10 milyon TL ikramiye kazanan numaralar ve millipiyangoonline.com bilet sonucu öğrenme!


2021 yılbaşı için Milli Piyango çekilişi başlıyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişleri başlıyor. İlk olarak 10 bin TL - 10 milyon TL ikramiye kazanan numaralar belli olacak. Milyonlar Milli Piyango çekilişlerinin başlayacağı saate kilitlendi. Milli Piyango'da ikramiye kazanan numaralar tek tek canlı yayın ile duyurulacak. Bu yıl ilk kez Milli Piyango büyük ikramiyesi, bir kişiye isabet edene kadar çekilmeye devam edecek. Peki, Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlıyor? 10 bin TL - 10 milyon TL ikramiye kazanan numaralar saat kaçta belli olacak? İşte 2021 Milli Piyango çekilişinde 10 bin TL - 10 milyon TL ikramiye kazanan numaralar ve millipiyangoonline.com bilet sonucu öğrenme!
 
10 BİN TL - 10 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?
 
millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programına göre, 14:30-16:00 1. Bölüm / 10.000 TL - 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belli olacak. 
 
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2021 ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
 
Milli Piyango yılbaşı 2021 özel çekilişi 31.12.2020 tarihinde yapılacaktır.
 
Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek olan yılbaşı özel çekilişi saat 23.00'de başlayacak hem büyük ikramiye hem de amorti çekilecek. millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programı:
 
14:30-16:00 1. Bölüm / 10.000 TL - 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
 
16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
 
18:30-20:00 3. Bölüm / 200 TL - 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar (son 2 - 6 rakamına göre)
 
23:00 4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar.
 
10 BİN TL KAZANAN NUMARALAR
 

6692569

4399558

5851982

9861669

9267039

0928162

0106598

3402648

8686639

7722537

6343481

0982520

5142621

8824549

1817607

5885277

8856005

4938985

9135344

6552587

1376436

0337447

9333522

3718191

7481420

8853344

1493282

4342372

2756377

7861988

1860949

4701534

5610241

1003303

4217450

2692740

1750484

0869903

2729157

2638064

5340214

8749220

8806311

2275828

2325717

1460987

3630314

6202321

8750392

2955066

6969682

0206075

5599555

0553050

1158652

8211932

7393495

1065184

9308903

5393884

0979843

3930517

0929389

0290712

5085054

7092858

0929604

7137156

5323128

8970760

6064002

1146786

6556644

7028178

4326654

6024890

8777482

7758994

2238384

9405513

 
Ayrıntılar gelmeye devam ediyor...
 
 
 
 
 

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