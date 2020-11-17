Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye belli oldu. Yılların geleneği Milli Piyango'da büyük ikramiye 4 milyon TL oldu. Pek çok kişi Milli Piyango çekilişlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Milli Piyango çekilişi ne zaman? Milli Piyango nasıl oynanır? İşte Milli Piyango Online giriş ekranı...

Milli Piyango, büyük ikramiye çekilişleri ile yılların geleneğini devam ettiriyor. Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye belli oldu. Milli Piyango'da büyük ikramiye 4 milyon TL olarak belirlendi. Sisal Şans'ın Milli Piyango çekiliş tarihleri pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Milli Piyango çekilişi ne zaman? Milli Piyango nasıl oynanır? İşte Milli Piyango Online giriş ekranı...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sisal Şans, yılların geleneği Milli Piyango çekilişini 19 Kasım Perşembe saat 15.30’da gerçekleştirecek. Milli Piyango’nun çekilişinde büyük ikramiye 4 milyon TL. Gelenekselleşmiş Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda yapılıyor. Özel Çekilişler ise 30 Ağustos, 29 Ekim , 23 Nisan, 19 Mayıs ve Yılbaşı’nda düzenleniyor.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN İZLENİR?

Milli Piyango çekiliş sonuçlarına, çekilişin ardından https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden ulaşılabilir.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden isterlerse de millipiyangoonline.com’danveya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilirler.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallaradresinden ulaşmak mümkün.

ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINDA

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.