Sisal Şans, yılların geleneği Milli Piyango çekilişinin büyük ikramiyeyi açıkladı. Milli Piyango'da büyük ikramiye 3 milyon TL. Peki, Milli Piyango çekilişi ne zaman? İnternette Milli Piyango bileti nasıl alınır? İşte Milli Piyango çekilişi hakkında merak edilenler...

Milli Piyango’nun çekilişinde büyük ikramiye 3 milyon TL olarak açıklandı. Şans oyunu tutkunları Sisal Şans'ın gerçekleştirdiği yılların geleneği Milli Piyango çekiliş tarihini merak ediyor. Peki, Milli Piyango çekilişi ne zaman? İnternette Milli Piyango bileti nasıl alınır? İşte Milli Piyango çekilişi hakkında merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango çekilişi 29 Eylül Salı saat 15.30’da gerçekleştirilecek. Milli Piyango’nun çekilişinde büyük ikramiye 3 milyon TL. Gelenekselleşmiş Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda yapılıyor. Özel Çekilişler ise 30 Ağustos, 29 Ekim , 23 Nisan, 19 Mayıs ve Yılbaşı’nda düzenleniyor.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNİN ARDINDA SONUÇLAR ONLİNE'DA

Milli Piyango çekiliş sonuçlarına, çekilişin ardından https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden ulaşılabilir.

İNTERNETTEN MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden isterlerse de millipiyangoonline.com’danveya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilirler.

MİLLİ PİYANGO KURALLARI

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallaradresinden ulaşmak mümkün.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.