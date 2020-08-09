Milli Piyango'da 3 milyon TL'lik büyük ikramiye! Milli Piyango Online sonuç ekranı

Milli Piyango'nun ilk çekilişi için büyük ikramiye 3 milyon TL olarak açıklandı. Rakamı duyanlar şimdiden hayallere daldı. Pek çok kişi Milli Piyango 9 Ağustos sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki, Milli Piyango online bilet nasıl alınır? İşte Milli Piyango bilet al ekranı ve Milli Piyango Online sonuç ekranı...

Herkesin nefeslerini tutarak beklediği Milli Piyango ’nun ilk çekilişi için geri sayım başladı. Sisal Şans, yılların geleneği Milli Piyango’nun ilk çekilişini 9 Ağustos Pazar (bugün) saat 15.30’da gerçekleştiriyor. Milli Piyango çekilişi canlı olarak yayınlanacak. Peki, Milli Piyango online bilet nasıl alınır? İşte Milli Piyango bilet al ekranı ve Milli Piyango Online sonuç ekranı...

Milli Piyango Online üzerinden de oynanabilen 9 Ağustos Milli Piyango çekilişinde büyük ödül 3 milyon TL olacak. Canlı olarak izlenebilecek olan Milli Piyango çekilişi ile 9 Ağustos 2020 tarihinde büyük ödül sahibini bulacak. Gelenekselleşmiş Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda yapılıyor. Özel Çekilişler ise 30 Ağustos, 29 Ekim , 23 Nisan, 19 Mayıs ve Yılbaşı’nda gerçekleşmeye devam edecek.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET NASIL ALINIR?

Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden isterlerse de millipiyangoonline.com’dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilirler.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.