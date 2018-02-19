Milli Piyango çekilişi sonuçları belli oldu! (MPİ 19 ŞUBAT 2018)

19 ŞUBAT MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI!

19-02-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA -MERKEZ, İSTANBUL -MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar



342782

200000 TL ikramiye kazanan numaralar



250500

20000 TL ikramiye kazanan numaralar



088797 358006

10000 TL ikramiye kazanan numaralar



173106 219692 405763

5000 TL ikramiye kazanan numaralar



020315 030057 063807 102718 131343 161690

214210 238049 350930 499491

1000 TL ikramiye kazanan numaralar



001810 002831 011083 011301 013825 014570

020109 030184 032160 038216 038933 040478

041211 043348 045640 065836 070544 072054

072128 074170 076918 079826 087909 095014

102657 108720 111854 112516 115362 118845

121509 125190 127180 136061 141700 153575

158435 183541 189171 191902 192243 195522

196592 197373 199349 199717 200424 206370

207535 221529 235773 245672 259969 267508

269343 270704 270857 271629 273300 278445

297619 299095 302706 304374 305069 308571

313350 316533 322550 329223 331812 338822

341809 342202 360008 360329 364027 364406

366905 370863 380290 380655 384064 400549

412895 413022 425576 434592 449147 451132

451627 455509 459604 459814 470398 470478

472212 478877 497859 499530

300 TL ikramiye kazanan numaralar



001453 006726 020170 021017 022709 026473

028767 031207 033771 044536 044812 046518

046856 049877 051014 055230 060147 066212

066426 071795 073914 073952 076084 078655

078683 078798 079831 080284 086569 101201

102162 105001 112187 112302 116537 118103

119553 121752 133004 137142 137155 145521

149477 152217 153731 156564 160471 160901

161857 162955 168415 172715 175364 175447

175796 178520 180519 181815 185683 189772

191900 192919 193729 196879 199309 207850

213994 214566 219177 224121 224220 227884

229171 230574 231573 232041 232297 233252

243665 257572 262721 263993 272861 272939

278985 284800 286333 286673 292229 292885

293836 296569 300866 305587 310247 311242

318990 319934 325968 327417 341051 346119

347526 355741 357626 361598 361710 362560

362564 368956 372230 374092 377065 377531

388556 390669 392215 397618 399290 411045

417391 423048 425193 429051 432511 432671

436021 436743 441112 444324 449565 451558

452129 461582 462889 462923 463802 465341

466913 471677 472522 472695 474855 475202

475718 477099 478235 487685 493148 498251

Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar



00180 03062 06782 10384 10519 12544

16840 17459 17469 19216 19469 21540

27134 28727 42752 42991 46456 47831

48888 49090 55578 56260 58587 60595

63058 70619 70853 71433 73626 74674

76926 77085 77234 77386 81810 83028

84512 88119 91512 95169

Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar



1878 2162 3125 4890 5831 6496

6500 7208 7387 8469 8735 9587

Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar



092 215 370 372 537 538

652 834 845 954

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar



17 23 25 35 60 64

76 88

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar



0 6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar



042782 142782 242782 302782 312782 322782

332782 340782 341782 342082 342182 342282

342382 342482 342582 342682 342702 342712

342722 342732 342742 342752 342762 342772

342780 342781 342783 342784 342785 342786

342787 342788 342789 342792 342882 342982

343782 344782 345782 346782 347782 348782

349782 352782 362782 372782 382782 392782

442782



MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULA

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango çekilişinde ikramiye almaya hak kazanan talihliler arasından; son 3 rakama kadar olan ikramiyelerin ödemeleri sabit bayiler ya da gezici bayiler tarafından gerçekleştirilir. Milli Piyango İdaresi tarafından yetkisi bulunan bayiler, son dört rakam ve son beş rakama ait ikramiyeleri de ödeyebilirler. İdare tarafından belirlenmiş olan sayılar dışındaki ikramiye ödemeleri, bayilerin yetki alanları dışında kalır. Baş bayiler ve sanal ortam bayileri, Milli Piyango İdaresi ile imzalanan sözleşme kapsamında belirlenen miktar doğrultusunda ödeme yapabilirler.

Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişlerinde bilet kupürüne bakılmadan 1 milyon lira ve üzerindeki ikramiyeler ile diğer çekilişlere ait olan büyük ikramiyeler sadece Milli Piyango İdaresi tarafından ödenir. Bu tutarların altında kalan ikramiyeler, Milli Piyango İdaresi’nin şubelerinden ödenir. İdare tarafından gerekli görülen durumlarda talihlilere yapılacak ödeme miktarları arttırılabilir ya da azaltılabilir.

MİLLİ PİYANGO HAKKINDA

18 yaşından küçük olanlar Milli Piyango çekilişlerine katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Çekiliş ile kazanılan ikramiyelerin bir yıl içinde alınması gerekir. Bir yıl içerisinde alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme işlemi gerçekleştirilmez. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler, Milli Piyango İdaresi’ne gelir olarak kayıt edilir. Zaman aşımı süresi, resmi tatile ya da hafta sonuna denk gelirse ilk iş günü mesai saati bitene kadar talihlilere ikramiye ödemesi yapılır.

Talihlilere ikramiye ödemesinin yapılabilmesi için; ikramiye tutarı, biletin seri numarası, fiyatı tam olarak görünmeli ve okunmalıdır. Bilet üzerinde kopma ya da yırtılma olsa bile rakamlar okunur halde oldukça ikramiye ödemesi yapılır.