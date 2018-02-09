Milli Piyango çekilişi (9 Şubat 2018)

Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’uncu günlerinde düzenlenir. Bu tarihlerin dışında özel günlerde de çekilişler yapılır. Son olarak 29 Ocak tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonucunda 4 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Talihlilerden ikisinin Ankara, ikisinin de İstanbul’dan biletlerini aldıkları açıklandı. Çekilişin kazandıran sayıları; 033443 oldu.

Milli Piyango’nun son çekilişi sonucunda 3 milyon liralık büyük ikramiye 4 talihli arasında paylaşıldı. Büyük ikramiyeyi bir sayı ile kaçıranlara 3000 lira teselli ikramiyesi verildi. Son rakama göre kazandıran sayılar; 1 ve 7 oldu. Talihliler 24 lira ikramiye kazandı. Son iki rakamı bilenlere 48, son 3 rakamı bilenlere de 60 lira ikramiye verildi.

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MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango çekilişleri sonucunda ikramiye kazanan talihliler için, son 3 rakama kadar olan ikramiyelerin ödemesi sabit bayiler ya da gezici bayiler tarafından yapılır. Milli Piyango İdaresi’nin yetkilendirdiği bayiler, son dört ve beş rakama kadar olan ikramiyeleri ödeyebilirler. Belirlenmiş olan ikramiye tutarları dışında kalanlar, bayilerin yetkisinde değildir. Baş bayiler ile sanal ortam bayileri, Milli Piyango İdaresi ile imzalanan sözleşme kapsamında belirlenmiş olan ikramiye tutarını ödeyebilirler. Özel olarak yılbaşı çekilişlerinde, çekiliş bileti kupürüne bakılmaksızın 1 milyon lira ve üzerindeki ikramiyeler ile yıl içerisinde düzenlenen diğer çekilişlerde büyük ikramiyeler sadece Milli Piyango İdaresi tarafından ödenebilir. Belirlenen bu ikramiye tutarlarının altındaki ikramiyeler, Milli Piyango İdaresi şubelerinden ödenir. Gerekli görülen durumlarda bayiler tarafından yapılacak ikramiye ödeme tutarları, Milli Piyango İdaresi tarafından arttırılabilir veya azaltılabilir.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

18 yaşından küçük olanlar çekilişlere katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Çekiliş sonucunda kazanılan ikramiyelerin bir yıl içerisinde alınması gerekir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Bu ikramiyeler için de ödeme yapılmaz. Zaman aşımı hafta sonuna ya da resi tatile denk gelirse, ilk iş günü mesai saati bitene kadar talihliye ikramiye ödemesi yapılabilir.



İkramiye ödemesinin yapılabilmesi için; çekiliş biletindeki seri numaralar, bilet fiyatı ve ikramiye tutarının yetkililer tarafından rahatça okunabilmesi gerekir. Bilette yırtılma ya da kopma olsa bile, talihlilere ikramiye ödenir.