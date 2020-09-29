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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı

29 Eylül 2020 Salı - 18:44 | Son Güncelleme : 29 09 2020 - 18:44

29 Eylül tarihli Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu. İşte çekiliş sonuçları.


Milli Piyango çekiliş sonuçları bugün belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan numara 600228 oldu. Çekilişin ardından ikramiye kazandıran tüm rakamlar açıklandı. Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleştiriliyor.
 
 
Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor
 
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
 
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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