Milli Piyango canlı sonuç! Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklanıyor!

Milli Piyango canlı sonuç ekranı! Milli Piyango canlı çekilişi başladı. 2021 yılbaşı çekilişinda adım adım büyük ikramiyeye doğru çekilişler yapılacak. Milli Piyango'nun ilk çekilişi 14.30'da başladı. Bu gece yapılacak yılbaşı özel çekilişi ile büyük ikramiye olan 100 milyon TL de sahibini bulacak. Milli Piyango "talih kuşu", 2021 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda, 100 milyon lira ile tarihinin en büyük ikramiyesini vermiş olacak. Peki, Milli Piyango canlı çekiliş nasıl izlenir? İşte Milli Piyango canlı sonuç ekranı...

2021'nin son saatlerinde büyük heyecan devam ediyor. Hayaller kuruldu. Planlar devreye girdi. Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi çekilişi başladı. Piyango 2021 Yılbaşı bileti alan herkes heyecanla çekiliş saatini bekliyordu ve ilk çekiliş yapıldı. Yılbaşı büyük ikramiyesi için nefesler tutulurken, şimdiden hesaplamalar da başladı. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları belli olmaya başladı. Milli 2021 Milli Piyango çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 100 milyon TL.

Büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00 itibariyle başlayacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu yıl ilk kez büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com 'dan kolaylıkla öğrenilebilecek. Peki, Milli Piyango canlı sonuçları nasıl öğrenilir? Milli Piyango canlı çekiliş nasıl izlenir? İşte Milli Piyango canlı sonuç ekranı...

2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişleri başladı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları canlı olarak yayınlanıyor. Bilet alan herkes büyük ikramiye için hayaller kurmaya başladı. 2020'den umduğunu bulamayan milyonlarca kişi 2021 yılına hızlı ve iyi bir başlangıç yapmak için şansını deniyor.

Milli Piyango canlı çekilişleri de başladı. Büyük ikramiye dışındaki kategorilerde verilecek olan ikramiyeler Milli Piyango'nun youtube hesabından canlı yayınlanan çekilişlerle başladı. İşte Milli Piyango canlı sonuç ekranı!

MİLLİ PİYANGO CANLI ÇEKİLİŞ SAATLERİ

millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programı:

16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

18:30-20:00 3. Bölüm / 200 TL - 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar (son 2 - 6 rakamına göre)

23:00 4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK YILBAŞI ÇEKİLİŞİNE SAATLER KALDI!

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek, tüm Türkiyeyi heyecanla ekranları başına kitleyecek büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango özel çekilişinin de içinde yer aldığı eğlence programında izleyicileri hem nostaljik hem de yepyeni sürprizler bekliyor.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİNİN BÜYÜK İKRAMİYESİ 100 MİLYON LİRA

14.30’da millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlamaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00'te. Kanal D ve Teve2den canlı yayınlanacak çekilişle bugüne dek verilecek en büyük ikramiye olan 100 milyon TL de sahibini bulacak. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanıyor.

TOPLAM İKRAMİYE 563 MİLYON 400 BİN TL

Oyunseverler Milli Piyango biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alabiliyor. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

BÜYÜK İKRAMİYE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Milli Piyango'nun bugüne kadarki en büyük ikramiyesi olan 100 milyon TL, bu akşam gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde talihli ya da talihlilerinin olacak.

Çekiliş öncesi 100 milyon TL'lik ikramiye, güvenlik önlemleri altında tek tek sayılarak kayıt altına alındı. 200-100 ve 50 liralık banknotlardan oluşan büyük ikramiye, özenle dizildi ve sayıldı.

Sisal Şans CFO'su Neşe Soybaş, çekiliş öncesi bir açıklama yaparak, "Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi 100 milyon TL, gerçekten çok büyük bir rakam, bizler de çok heyecanlıyız. İkramiye tutarı heyecan verici, kapladığı alan da görüldüğü gibi çok büyük. Temennimiz kazanacak talihli veya talihlilerin bu parayı en iyi şekilde değerlendirmeleri, bu akşam tüm Türkiye ile birlikte ekranlara kilitleneceğiz. İkramiyenin şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

31.12.2020 Tarihli Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Tam Liste Son 7 rakamına göre 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar Son 7 rakamına göre 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar 3813252

8216776 Son 7 rakamına göre 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar 5529827

3011373

6215270

8491366

9927578

6015846

8209463

7975438

0878248

1091609 Son 7 rakamına göre 120.000 TL ikramiye kazanan numaralar 9989608

9226048

9751643

9986763

7686590

4482473

6338587

5787953

4714334

2309341

3312378

9499197

5367672

3612599

8628569

1149804

4308593

1259479

6354870

5308813

3447800

4860396

8248960

6352764

6505152

0786427

9074687

4031812

3043636

9186926 Son 7 rakamına göre 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar 0691011

4001754

5979616

0512389

1981937

6087564

5164794

3014604

8215939

4743712

9242476

6460939

0894591

9973378

9289810

9899874

0880807

6441284

5228109

2915185

6692569

4399558

5851982

9861669

9267039

0928162

0106598

3402648

8686639

7722537

6343481

0982520

5142621

8824549

1817607

5885277

8856005

4938985

9135344

6552587

1376436

0337447

9333522

3718191

7481420

8853344

1493282

4342372

2756377

7861988

1860949

4701534

5610241

1003303

4217450

2692740

1750484

0869903

2729157

2638064

5340214

8749220

8806311

2275828

2325717

1460987

3630314

6202321

8750392

2955066

6969682

0206075

5599555

0553050

1158652

8211932

7393495

1065184

9308903

5393884

0979843

3930517

0929389

0290712

5085054

7092858

0929604

7137156

5323128

8970760

6064002

1146786

6556644

7028178

4326654

6024890

8777482

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