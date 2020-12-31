Milli Piyango canlı sonuç! Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklanıyor!

2021'nin son saatlerinde büyük heyecan devam ediyor. Hayaller kuruldu. Planlar devreye girdi. Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi çekilişi başladı. Piyango 2021 Yılbaşı bileti alan herkes heyecanla çekiliş saatini bekliyordu ve ilk çekiliş yapıldı. Yılbaşı büyük ikramiyesi için nefesler tutulurken, şimdiden hesaplamalar da başladı. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları belli olmaya başladı. Milli 2021 Milli Piyango çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 100 milyon TL.
Büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00 itibariyle başlayacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu yıl ilk kez büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com 'dan kolaylıkla öğrenilebilecek. Peki, Milli Piyango canlı sonuçları nasıl öğrenilir? Milli Piyango canlı çekiliş nasıl izlenir? İşte Milli Piyango canlı sonuç ekranı...
2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişleri başladı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları canlı olarak yayınlanıyor. Bilet alan herkes büyük ikramiye için hayaller kurmaya başladı. 2020'den umduğunu bulamayan milyonlarca kişi 2021 yılına hızlı ve iyi bir başlangıç yapmak için şansını deniyor.
Milli Piyango canlı çekilişleri de başladı. Büyük ikramiye dışındaki kategorilerde verilecek olan ikramiyeler Milli Piyango'nun youtube hesabından canlı yayınlanan çekilişlerle başladı. İşte Milli Piyango canlı sonuç ekranı!
MİLLİ PİYANGO CANLI ÇEKİLİŞ SAATLERİ
millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programı:
16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30-20:00 3. Bölüm / 200 TL - 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar (son 2 - 6 rakamına göre)
23:00 4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
MİLLİ PİYANGO BÜYÜK YILBAŞI ÇEKİLİŞİNE SAATLER KALDI!
Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek, tüm Türkiyeyi heyecanla ekranları başına kitleyecek büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango özel çekilişinin de içinde yer aldığı eğlence programında izleyicileri hem nostaljik hem de yepyeni sürprizler bekliyor.
YILBAŞI ÇEKİLİŞİNİN BÜYÜK İKRAMİYESİ 100 MİLYON LİRA
14.30’da millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlamaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00'te. Kanal D ve Teve2den canlı yayınlanacak çekilişle bugüne dek verilecek en büyük ikramiye olan 100 milyon TL de sahibini bulacak. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanıyor.
TOPLAM İKRAMİYE 563 MİLYON 400 BİN TL
Oyunseverler Milli Piyango biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alabiliyor. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
BÜYÜK İKRAMİYE GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Milli Piyango'nun bugüne kadarki en büyük ikramiyesi olan 100 milyon TL, bu akşam gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde talihli ya da talihlilerinin olacak.
Çekiliş öncesi 100 milyon TL'lik ikramiye, güvenlik önlemleri altında tek tek sayılarak kayıt altına alındı. 200-100 ve 50 liralık banknotlardan oluşan büyük ikramiye, özenle dizildi ve sayıldı.
Sisal Şans CFO'su Neşe Soybaş, çekiliş öncesi bir açıklama yaparak, "Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi 100 milyon TL, gerçekten çok büyük bir rakam, bizler de çok heyecanlıyız. İkramiye tutarı heyecan verici, kapladığı alan da görüldüğü gibi çok büyük. Temennimiz kazanacak talihli veya talihlilerin bu parayı en iyi şekilde değerlendirmeleri, bu akşam tüm Türkiye ile birlikte ekranlara kilitleneceğiz. İkramiyenin şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.
31.12.2020 Tarihli Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Tam Liste
Son 7 rakamına göre 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
Son 7 rakamına göre 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
- 3813252
- 8216776
Son 7 rakamına göre 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
- 5529827
- 3011373
- 6215270
- 8491366
- 9927578
- 6015846
- 8209463
- 7975438
- 0878248
- 1091609
Son 7 rakamına göre 120.000 TL ikramiye kazanan numaralar
- 9989608
- 9226048
- 9751643
- 9986763
- 7686590
- 4482473
- 6338587
- 5787953
- 4714334
- 2309341
- 3312378
- 9499197
- 5367672
- 3612599
- 8628569
- 1149804
- 4308593
- 1259479
- 6354870
- 5308813
- 3447800
- 4860396
- 8248960
- 6352764
- 6505152
- 0786427
- 9074687
- 4031812
- 3043636
- 9186926
Son 7 rakamına göre 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar
- 0691011
- 4001754
- 5979616
- 0512389
- 1981937
- 6087564
- 5164794
- 3014604
- 8215939
- 4743712
- 9242476
- 6460939
- 0894591
- 9973378
- 9289810
- 9899874
- 0880807
- 6441284
- 5228109
- 2915185
- 6692569
- 4399558
- 5851982
- 9861669
- 9267039
- 0928162
- 0106598
- 3402648
- 8686639
- 7722537
- 6343481
- 0982520
- 5142621
- 8824549
- 1817607
- 5885277
- 8856005
- 4938985
- 9135344
- 6552587
- 1376436
- 0337447
- 9333522
- 3718191
- 7481420
- 8853344
- 1493282
- 4342372
- 2756377
- 7861988
- 1860949
- 4701534
- 5610241
- 1003303
- 4217450
- 2692740
- 1750484
- 0869903
- 2729157
- 2638064
- 5340214
- 8749220
- 8806311
- 2275828
- 2325717
- 1460987
- 3630314
- 6202321
- 8750392
- 2955066
- 6969682
- 0206075
- 5599555
- 0553050
- 1158652
- 8211932
- 7393495
- 1065184
- 9308903
- 5393884
- 0979843
- 3930517
- 0929389
- 0290712
- 5085054
- 7092858
- 0929604
- 7137156
- 5323128
- 8970760
- 6064002
- 1146786
- 6556644
- 7028178
- 4326654
- 6024890
- 8777482
- 7758994
- 2238384
- 9405513
Son 7 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
- 6868570
- 8662322
- 8208946
- 8410699
- 3607765
- 2430848
- 0054528
- 8771885
- 8496208
- 3293200
- 0147175
- 6192272
- 4574408
- 6598220
- 3525852
- 0543397
- 6163466
- 5637318
- 9464593
- 7668484