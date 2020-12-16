Milli piyango bileti ne kadar? MPİ yılbaşı bilet fiyatları 2021: Tam, yarım, çeyrek bilet…

Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2021 yılına az bir süre kala zengin olma hayalleri kuran vatandaşlar, şansını yılbaşı ikramiye çekilişinde deniyor. 31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek olan Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için biletler satısına sunuldu. Peki, Milli piyango bileti ne kadar? İşte tam, yarım, çeyrek yılbaşı bilet fiyatları…

Milli piyango bileti ne kadar? Yeni yıla zengin girme hayali kuran vatandaşlar çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını sorguluyor. Milli Piyango biletlerinin satıldığı bayiliklerinin önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon lira oldu.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyangı çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 563 milyon lira olacak. 2021 Yılbaşı bilet fiyatları ise tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL ve çeyrek biletler 25 TL olarak belirlendi.

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:

İkramiye adetleri ve ikramiye bilgileri