Milli piyango bileti ne kadar? MPİ yılbaşı bilet fiyatları 2021: Tam, yarım, çeyrek bilet…

Milli piyango bileti ne kadar? Yeni yıla zengin girme hayali kuran vatandaşlar çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını sorguluyor. Milli Piyango biletlerinin satıldığı bayiliklerinin önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon lira oldu.
MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Milli Piyangı çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 563 milyon lira olacak. 2021 Yılbaşı bilet fiyatları ise tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL ve çeyrek biletler 25 TL olarak belirlendi.
TOPLAM İKRAMİYE TUTARI
Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:
İkramiye adetleri ve ikramiye bilgileri
İkramiye Adedi
İkramiye miktarı (TL)
İkramiye tutarı (TL)
1
100.000.000
100.000.000
2
10.000.000
20.000.000
10
1.000.000
10.000.000
30
120.000
3.600.000
100
10.000
1.000.000
200
5.000
1.000.000
500
1.000
500.000
10.000
500
5.000.000