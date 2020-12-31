Milli piyango bileti kaça kadar satılıyor? Milli piyango bileti son satış saati

Milli piyango bileti saat kaça kadar satılır? 2021 yılbaşı bilet satışı hakkındaki araştırmalar devam ediyor. 100 Milyon TL’lik büyük ikramiye ile zenginlik hayali kuran vatandaşlar şansını arttırmak için bilet satışlarının ne zamana kadar satılacağını merak ederken, yoğunluktan bilet alamayanlar da çekilişe saatler kala bilet alabilip alamayacaklarını araştırıyor. Yıllardır gelenek olan yılbaşı biletlerinde bu yıl yoğunluğu yaşanırken biletlerin çoğunluğu satılmıştı. İşte Milli Piyango bileti son satış saati…

Milli Piyango 2021 yılbaşı biletleri ile ilgili aramalar devam ediyor. Yılbaşına özel olarak gerçekleşen ve büyük ikramiyenin tam 100 milyon TL olduğu çekiliş için bilet almamış olanlar ya da şansını ikiye katlamak isteyenler satışın ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli piyango bileti kaça kadar satılıyor?

Milli Piyango yılbaşı bileti kaça kadar satılır?

Büyük ikramiyeli çekilişi için biletler MPİ online sistem üzerinden de gerçekleşiyor. Yılbaşı çekilişi millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30'da canlı yayınlanmaya başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise 23:00'da yapılacak.

Milli Piyango bilet satışları ise saat 14:00'de sona erdi.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOPLAM İKRAMİYE 563 MİLYON 400 BİN TL

Oyunseverler Milli Piyango biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alabiliyor. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenilebilecek.