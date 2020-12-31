Milli Piyango 5 bin TL kazanan numaralar! 2021 MPİ çekilişi 5 bin kazanan numaraların listesi…

Türkiye'de milyonlarca vatandaş, gözlerini büyük ikramiye çekilişine çevirdi. Milli Piyango çekilişini yakından takip eden vatandaşlar tek tek çekilişi tamamlanan numaralara bakıyor. Milli Piyango biletini alıp çekiliş heyecanını yaşayan vatandaşların gözleri MPİ adresine çevrildi. İşte Milli Piyango çekilişi 5 bin TL ikramiye kazanan numaralar…
MİLLİ PİYANGO 5 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
Milli Piyango 5 bin TL ikramiye kazanan numaralar açıklanmaya başladı. İşte kazandıran numaralar;
6868570
8662322
8208946
8410699
3607765
2430848
0054528
8771885
8496208
3293200
0147175
6192272
4574408
6598220
3525852
0543397
6163466
5637318
9464593
7668484
1063841
7598453
0120602
5573827
4514241
7513568
5343144
2673558
9779237
5033310
6043516
8435398
7228475
3287408
7941287
5578986
6113186
8992925
6473045
8030054
8185373
5273667
3141336
6604382
5014089
6614112
8143449
9466949
0284497
3486359
8420720
5353755
7734711
4000983
8136777
1043593
1014552
2469477
2241904
1026503
5 TL ikramiye kazanan numaraların çekilişi devam ediyor.
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TOPLAM İKRAMİYE 563 MİLYON 400 BİN TL!
Oyunseverler Milli Piyango biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alabiliyor. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını sabah.com.tr'den kolaylıkla öğrenebilirsiniz.