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Milli Piyango 5 bin TL kazanan numaralar! 2021 MPİ çekilişi 5 bin kazanan numaraların listesi…

31 Aralık 2020 Perşembe - 17:31 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 17:55

Milli Piyango çekilişi devam ediyor. Zengin olma hali kuran Milli Piyango biletlerini satın satıldı, şimdi dört gözle kazanan numaraları araştırıyor. Şimdiye kadar 100 milyon TL, 10 milyon TL, 1 milyon TL, 120 bin TL, 10 bin TL kazanan numaralar belli oldu. 5 bin TL kazanan numaraların çekişi devam ediyor. 5 bin TL ikramiye kazanan numaralar 16.30 ve 18.00 saatleri arasında açıklanacak. Bizde haberimizde 5 bin TL ikramiye kazanan numaraları derledik. Milli Piyango son 7 rakama göre 5 bin TL kazanan numaralar…


Türkiye'de milyonlarca vatandaş, gözlerini büyük ikramiye çekilişine çevirdi. Milli Piyango çekilişini yakından takip eden vatandaşlar tek tek çekilişi tamamlanan numaralara bakıyor. Milli Piyango biletini alıp çekiliş heyecanını yaşayan vatandaşların gözleri MPİ adresine çevrildi. İşte Milli Piyango çekilişi 5 bin TL ikramiye kazanan numaralar…

MİLLİ PİYANGO 5 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango 5 bin TL ikramiye kazanan numaralar açıklanmaya başladı. İşte kazandıran numaralar;

6868570

8662322

8208946

8410699

3607765

2430848

0054528

8771885

8496208

3293200

0147175

6192272

4574408

6598220

3525852

0543397

6163466

5637318

9464593

7668484

1063841

7598453

0120602

5573827

4514241

7513568

5343144

2673558

9779237

5033310

6043516

8435398

7228475

3287408

7941287

5578986

6113186

8992925

6473045

8030054

8185373

5273667

3141336

6604382

5014089

6614112

8143449

9466949

0284497

3486359

8420720

5353755

7734711

4000983

8136777

1043593

1014552

2469477

2241904

1026503

5 TL ikramiye kazanan numaraların çekilişi devam ediyor.

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TOPLAM İKRAMİYE 563 MİLYON 400 BİN TL!

Oyunseverler Milli Piyango biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alabiliyor. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını sabah.com.tr'den kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

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