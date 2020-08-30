- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Milli Piyango 30 Ağustos özel çekilişi sonuçları açıklandı! Milli Piyango online sonuç sorgulama ekranı
Milli Piyango 30 Ağustos özel çekilişi sonuçları açıklandı! Milli Piyango online sonuç sorgulama ekranı
30 Ağustos 2020 Pazar - 18:03 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 18:05
Milli Piyango 30 Ağustos Zafer bayramı çekiliş sonucu açıklandı. Çekiliş, Millipiyangoonline.com'dan canlı olarak yapıldı. Milli Piyango 30 Ağustos çekilişi saat 15:30’da yapıldı. 17:30'da ise büyük ikramiye ve amorti çekilişi başladı. Büyük ikramiyeyi kazanan numara ise 402598 oldu.
Milli Piyango 30 Ağustos Zafer Bayramı
çekilişi yapıldı. Milli Piyango
çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleştiriliyor. Ayrıca 23 Nisan, 30 Ağustos gibi özel günlerde de çekiliş yapılıyor. 30 Ağustos Milli Piyango çekilişi bugün saat 15:30’da başladı, büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise 17:30'da yapıldı.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Piyango 30 Ağustos çekilişi ilk bölümü saat 15:30’da başladı. Daha sonra 17:30'da ise büyük ikramiye ve amorti çekilişi yapıldı. Büyük ikramiyeyi kazanan numara 402598 oldu.