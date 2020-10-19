Milli Piyango 19 Ekim sonuçları! Milli Piyango çekiliş sonucu sorgulama

Milli Piyango 19 Ekim 2020 Pazartesi gününe ait çekiliş bugün saat 15:30'da başladı. Milli Piyango çekilişine katılan vatandaşlar kazandıran numaralar için merakla bekliyor. Millipiyangoonline.com sitesinde tüm detaylara yer verilen çekilişin sonuçları yayınlandı. İşte amorti rakamlar ve diğer kategorilerde kazandıran numaralar...

Her ayın 9,19 ve 29. günleri yapılan Milli Piyango çekilişinin sonuçları belli oldu. Ekim ayının ikinci çekilişi olan 19 Ekim Milli Piyango çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte 8. çekilişi yapılan Milli Piyango'nun bugüne ait sonuçları...

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Normal Çekilişlerde:

Tam Bilet: 40 TL

Yarım Bilet: 20 TL

Çeyrek Bilet: 10 TL

Özel Çekilişlerde:

Tam Bilet: 50 TL

Yarım Bilet: 25 TL

Çeyrek Bilet: 12,5 TL

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29’u

Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık