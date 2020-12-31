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  • Milli Piyango 100 milyon TL büyük ikramiye çekildi! 100 milyon TL kazandıran numaralar: MPİ 2021 yılbaşı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango 100 milyon TL büyük ikramiye çekildi! 100 milyon TL kazandıran numaralar: MPİ 2021 yılbaşı bilet sorgulama ekranı

31 Aralık 2020 Perşembe - 23:05 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 23:27

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi öğle saatlerinde başladı. Milli Piyango 100 milyon değerindeki büyük ikramiye 23.00’te çekildi. 100 milyon lira kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiye, Manisa Akhisar'dan satılan "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti.İşte, 2021 yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...


Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu. 100 milyonluk büyük ikramiye, "9-8-8-4-7-5-7" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Noter, numaraların satılan bir bilete ait olduğunu doğruladı. Büyük ikramiyeye ait numaranın bulunduğu biletin sevk merkezi Manisa'nın Akhisar ilçesi olarak açıklandı.

 

100 milyonluk büyük ikramiye, "9-8-8-4-7-5-7" numaralı çeyrek bilete isabet etti. 10 milyon TL'lik 2. en büyük ikramiyeyi kazanan numaralar ise "3-8-1-3-2-5-2" ve "8-2-1-6-7-7-6" oldu. Çekilişte amorti rakamları (0) ve (5) olarak belirlendi.Çekiliş sonunda, 5529827, 3011373, 6215270, 8491366, 9927578, 6015846, 8209463, 7975438, 0878248 ve 1091609 numaralı biletlere 1 milyon lira ikramiye çıktı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yapılan yılbaşı özel çekilişinde 500 adet bin liralık, 200 adet 5 bin liralık, 100 adet 10 bin liralık, 30 adet 120 bin liralık, 10 adet 1 milyon liralık ikramiye çekilişlerinin ardından 2 adet 10 milyon liralık ikramiye çekilişi yapılıyor yapılıyor. Toplam ikramiye tutarı 563 milyon 400 bin TL.

AMORTİ RAKAMLARI

0 - 5
 

100 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar

  • 9884757
 

10 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar

  • 3813252
  • 8216776

1 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar

  • 5529827
  • 3011373
  • 6215270
  • 8491366
  • 9927578
  • 6015846
  • 8209463
  • 7975438
  • 0878248
  • 1091609

120 BİN TL İkramiye kazanan numaralar

  • 9989608
  • 9226048
  • 9751643
  • 9986763
  • 7686590
  • 4482473
  • 6338587
  • 5787953
  • 4714334
  • 2309341
  • 3312378
  • 9499197
  • 5367672
  • 3612599
  • 8628569
  • 1149804
  • 4308593
  • 1259479
  • 6354870
  • 5308813
  • 3447800
  • 4860396
  • 8248960
  • 6352764
  • 6505152
  • 0786427
  • 9074687
  • 4031812
  • 3043636
  • 9186926

10 BİN TL İkramiye kazanan numaralar

  • 0691011
  • 4001754
  • 5979616
  • 0512389
  • 1981937
  • 6087564
  • 5164794
  • 3014604
  • 8215939
  • 4743712
  • 9242476
  • 6460939
  • 0894591
  • 9973378
  • 9289810
  • 9899874
  • 0880807
  • 6441284
  • 5228109
  • 2915185
  • 6692569
  • 4399558
  • 5851982
  • 9861669
  • 9267039
  • 0928162
  • 0106598
  • 3402648
  • 8686639
  • 7722537
  • 6343481
  • 0982520
  • 5142621
  • 8824549
  • 1817607
  • 5885277
  • 8856005
  • 4938985
  • 9135344
  • 6552587
  • 1376436
  • 0337447
  • 9333522
  • 3718191
  • 7481420
  • 8853344
  • 1493282
  • 4342372
  • 2756377
  • 7861988
  • 1860949
  • 4701534
  • 5610241
  • 1003303
  • 4217450
  • 2692740
  • 1750484
  • 0869903
  • 2729157
  • 2638064
  • 5340214
  • 8749220
  • 8806311
  • 2275828
  • 2325717
  • 1460987
  • 3630314
  • 6202321
  • 8750392
  • 2955066
  • 6969682
  • 0206075
  • 5599555
  • 0553050
  • 1158652
  • 8211932
  • 7393495
  • 1065184
  • 9308903
  • 5393884
  • 0979843
  • 3930517
  • 0929389
  • 0290712
  • 5085054
  • 7092858
  • 0929604
  • 7137156
  • 5323128
  • 8970760
  • 6064002
  • 1146786
  • 6556644
  • 7028178
  • 4326654
  • 6024890
  • 8777482
  • 7758994
  • 2238384
  • 9405513

5 BİN TL İkramiye kazanan numaralar

  • 4814109
  • 5014089
  • 5024733
  • 5033310
  • 5036755
  • 5039054
  • 5134027
  • 5142877
  • 5269349
  • 5273667
  • 5343144
  • 5353755
  • 5366274
  • 5547646
  • 5573827
  • 5578986
  • 5588952
  • 5608858
  • 5637318
  • 5676786
  • 5736042
  • 5886160
  • 6043516
  • 6062663
  • 6113186
  • 6134714
  • 6141864
  • 6163466
  • 6192272
  • 6270583
  • 6294100
  • 6307073
  • 6441164
  • 6473045
  • 6598220
  • 6604382
  • 6614112
  • 6712418
  • 6715992
  • 6721769
  • 6773340
  • 6784022
  • 6862196
  • 6868570
  • 6875330
  • 6983267
  • 7021036
  • 7228475
  • 7250758
  • 7278627
  • 7317131
  • 7323640
  • 7365671
  • 7513568
  • 7552536
  • 7590540
  • 7598453
  • 7668484
  • 7689234
  • 7734711
  • 7778084
  • 7840515
  • 7941287
  • 8029979
  • 8030054
  • 8071834
  • 8136777
  • 8143449
  • 8185373
  • 8208946
  • 8225238
  • 8262645
  • 8300282
  • 8320190
  • 8403758
  • 8410699
  • 8420720
  • 8435398
  • 8470330
  • 8496208
  • 8600455
  • 8662322
  • 8762695
  • 8771885
  • 8847732
  • 8869260
  • 8883834
  • 8918929
  • 8933727
  • 8951308
  • 8992925
  • 9008270
  • 9032377
  • 9038629
  • 9114544
  • 9263321
  • 9311213
  • 9451737
  • 9464593
  • 9466949
  • 9502125
  • 9515979
  • 9547332
  • 9709801
  • 9779237
  • 9827433
  • 9880133
  • 9923625
  • 9943868
  • 9974242
  • 0054528
  • 0088099
  • 0114162
  • 0120602
  • 0147175
  • 0284497
  • 0354575
  • 0446093
  • 0450018
  • 0496527
  • 0520879
  • 0543397
  • 0576041
  • 0578848
  • 0590937
  • 0713871
  • 0714901
  • 0784503
  • 0786936
  • 1014552
  • 1026503
  • 1043593
  • 1063841
  • 1157117
  • 1345919
  • 1359249
  • 1459687
  • 1547575
  • 1584130
  • 1598362
  • 1677398
  • 1729822
  • 1775967
  • 1807011
  • 1824840
  • 1833479
  • 1873881
  • 1874973
  • 1880874
  • 1965783
  • 2007565
  • 2065509
  • 2113463
  • 2148445
  • 2173621
  • 2188790
  • 2240019
  • 2241904
  • 2306574
  • 2416124
  • 2430848
  • 2435156
  • 2469477
  • 2533602
  • 2564400
  • 2655324
  • 2672133
  • 2673558
  • 2904023
  • 2905146
  • 3044607
  • 3141336
  • 3147669
  • 3210518
  • 3287408
  • 3293200
  • 3486359
  • 3525852
  • 3526591
  • 3591595
  • 3599221
  • 3607765
  • 3682048
  • 3765126
  • 3771577
  • 3774787
  • 3935614
  • 4000983
  • 4205629
  • 4360705
  • 4402282
  • 4403852
  • 4486106
  • 4486419
  • 4500020
  • 4514241
  • 4522393
  • 4574408
  • 4612249
  • 4680712

1000 TL İkramiye kazanan numaralar

  • 600441
  • 736045
  • 508165
  • 429243
  • 281423
  • 933292
  • 755108
  • 626697
  • 360342
  • 732905
  • 669806
  • 319089
  • 229224
  • 040894
  • 525564
  • 652650
  • 929892
  • 895819
  • 576722
  • 664926
  • 847644
  • 388132
  • 887131
  • 108025
  • 746568
  • 228809
  • 965544
  • 890931
  • 589317
  • 731237
  • 045896
  • 688303
  • 347566
  • 202393
  • 539527
  • 359666
  • 714713
  • 160028
  • 465230
  • 818987
  • 898782
  • 893149
  • 582793
  • 482870
  • 914575
  • 603374
  • 347303
  • 167077
  • 292871
  • 242464

500 TL İkramiye kazanan numaralar

  • 69309
  • 65502
  • 27311
  • 47958
  • 16503
  • 75337
  • 09465
  • 06929
  • 26949
  • 96919
  • 10918
  • 97712
  • 44625
  • 51582
  • 37080
  • 60027
  • 09242
  • 15723
  • 68444
  • 50586
  • 77732
  • 53677
  • 82704
  • 17588
  • 90288
  • 20711
  • 46431
  • 17418
  • 97403
  • 88532
  • 13377
  • 11454
  • 98213
  • 87178
  • 47756
  • 60590
  • 54861
  • 01797
  • 37385
  • 26970
  • 06459
  • 77548
  • 33017
  • 19396
  • 24786
  • 22053
  • 66704
  • 14037
  • 33054
  • 32251
  • 23872
  • 46782
  • 56628
  • 05402
  • 30258
  • 90869
  • 68122
  • 90007
  • 58050
  • 81422
  • 88436
  • 53507
  • 80273
  • 89558
  • 19183
  • 37636
  • 44294
  • 35096
  • 18520
  • 64549
  • 08730
  • 96552
  • 10439
  • 22279
  • 51192
  • 67035
  • 12050
  • 43409
  • 31427
  • 40151
  • 82740
  • 03790
  • 57820
  • 60112
  • 31374
  • 56087
  • 56219
  • 74490
  • 10344
  • 37583
  • 08443
  • 48823
  • 10051
  • 50957
  • 92529
  • 68666
  • 72853
  • 02249
  • 62290
  • 51607

400 TL İkramiye kazanan numaralar

  • 7691
  • 6411
  • 7280
  • 7112
  • 6634
  • 4187
  • 4334
  • 6264
  • 0885
  • 4486
  • 3561
  • 5978
  • 5906
  • 0345
  • 0988
  • 9324
  • 5445
  • 7743
  • 7305
  • 8108
  • 3468
  • 1437
  • 2111
  • 2295
  • 0154
  • 3902
  • 1825
  • 6674
  • 9751
  • 0867
  • 1340
  • 4082
  • 7201
  • 8994
  • 4175
  • 8929
  • 3417
  • 6820
  • 2786
  • 8253

300 TL İkramiye kazanan numaralar

  • 551
  • 722
  • 530
  • 081
  • 171
  • 018
  • 193
  • 371
  • 544
  • 515
  • 512
  • 274
  • 348
  • 719
  • 505
  • 526
  • 021
  • 231
  • 701
  • 941

200 TL İkramiye kazanan numaralar

  • 87
  • 24
  • 21
  • 79
  • 05
  • 10
  • 31
 

 

 

 

Toplam ikramiye 563 milyon 400 bin TL

Oyunseverler Milli Piyango biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alabiliyor. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının  563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

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