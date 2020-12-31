Milli Piyango 1 milyon kazanan numaralar belli oldu! İşte Milli Piyango 2021 sonuçları 1 milyon kazanan numaraların listesi…

Milyonlarca vatandaşın zenginlik hayali kurduğu yılbaşı ikramiyeleri çekilmeye başladı. Milli Piyango 2021 sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Yılbaşı çekiliş sonuçları kapsamında 1 Milyon TL büyük ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. En büyük üçüncü ikramiye olan 1 milyon değerindeki büyük ikramiye on vatandaşa çıktı. İşte 1 Milli Piyango sonuçları 1 milyon TL kazandıran numaralar…

Milli Piyango 2021 yılbaşına özel çekiliş sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Çeyrek, yarım veya tam bilet hayali alıp, büyük ikramiye umudu yaşayan vatandaşlar sonuçları pür dikkat takip ediyor. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları kapsamında 10 milyon, 1 Milyon TL, 120 bin TL, 10 bin TL ve 5 bin TL kazandıran ikramiyeler belli oldu. On talihli vatandaş, 1 Milyon TL'nin sahibi oldu. İşte Milli Piyango 2021 sonuçları 1 milyon kazanan numaralar…

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 1 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR 2021!

1 Milyon TL kazandıran numaralar;

55298273011373

6215270

8491366

9927578

6015846

8209463

7975438

0878248

1091609

MİLLİ PİYANGO 2021 YILBAŞI BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

31 Aralık 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 14.30 itibarı ile Milli Piyango Online ve MPİ TV üzerinden canlı çekiliş ile çekilmeye başladı. Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi, amorti rakamları ile büyük ikramiyenin açıklanacağı gece yarısına kadar sürecek. Her yıl olduğu gibi, bu sene de Milli Piyango sonuçları 2021 bilet sorgulama motoru ile işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30'da canlı yayınlanmaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Ayrıca saat 23.00'da gerçekleşecek büyük ikramiye çekilişi heyecanı Kanal D ve Teve 2 kanalında canlı yayınla ekranlarda olacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEME EKRANI