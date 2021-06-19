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Milli Muharip Uçak'ın yazılımları Antalya'da yapılacak

AA |  19 Haziran 2021 Cumartesi - 17:57 | Son Güncelleme : 19 06 2021 - 17:59

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ile Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) arasında yapılan anlaşmayla, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yazılımları Antalya'da gerçekleştirilecek.


Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, savunma sanayii alanında önemli  projeler yürüten uçak, helikopter, insansız hava aracı ve uydu gibi uzay  sistemleri geliştiren TUSAŞ ile Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent arasında  Ar-Ge alanı kira sözleşmesi imzalandı.
 
İlk etapta 1000 metrekarelik alanda 100 Ar-Ge personeliyle faaliyete  başlayacak şirketin, ilerleyen süreçte personel sayısını 500'e ulaştırması  bekleniyor.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.  Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'nin savunma sanayi alanında büyük bir atılım  gerçekleştirdiği belirtti.
 
 TUSAŞ'ın Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te yer almasının hem  üniversite hem de şehir için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Özkan,  "Bilimde, turizmde, tarımda başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren  üniversitemiz ve şehrimiz bundan böyle teknoloji ve sanayi alanında da iddialı ve  söz sahibi olacak." ifadesini kullandı.
 
Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz da Türkiye için önemli  projeler gerçekleştiren TUSAŞ'ı Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'e  kazandırmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.
 
Öte yandan TUSAŞ'ın kendi binasını, yap-işlet-devret modeliyle  Teknoloji Vadisi’nde yapması için Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ile ayrı  bir sözleşme imzalayacağı da kaydedildi.
 

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