Milli Muharip Uçak 2025'te havada olacak! Maliyeti F-35'ten az olacak...

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından gözler yerli savaş uçağındaki gelişmelere çevrildi. Milli Muharip Uçak için gelinen noktayı açıklayan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, F-35 için orta gövde yapan yerde yerli jet üretiminin yapılacağını duyurdu. Proje için 6 bin mühendise daha ihtiyaç olduğunu belirtti: F-35'in orta gövdeyi yapan yere milli muharibin orta gövdeyi yapan hale getireceğim. Bu uçak projesinde 6 bin mühendis savaş uçağı tecrübeli olacak, şu anda dünyadan tek tek topluyoruz. Şimdi hangarını yapıyoruz bu yıl sonunda bitecek.
Kotil, tüm güçleriyle yerli uçağı üretmek için çaba sarfettiklerini söyledi. Milli savaş uçağının prototipi için 1.3 milyar dolarlık bütçe ayrıldığını hatırlatan kotil, uçağın maliyetinin F-35’lerden çok daha ucuz olacağını vurguladı.
Milli Muharip Uçak için tarih de veren Temel Kotil, "2023'te tamamlanacak, 2025'te havada olacak" dedi.
Prof. Dr. Temel Kotil, Kanada'nın İHA'lara uyguladığı ambargonun bir benzerini de elektronik harp özel görev uçakları için uyguladığını açıkladı. Şimşek Hedef Uçağı'yla ilgili de bilgi verdi:
Şimşek Hedef Uçağımız aynı zamanda kamikaze uçak. Yılda 100 adet üretiyoruz. üzerinde 5kg patlayıcı var. Aksungur'dan bırakıyoruz 200 km'den hedefini vuruyor.
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, ABD'nin motor izni vermemesi gerekçesiyle Atak helikopterinin ihracatını gerçekleştiremediklerini söyledi. Sorunu yeni Atak helikopterine Ukrayna motoru takarak aşacaklarını belirtti.