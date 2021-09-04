04 Eylül 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.469 -0.71 EURO 9,9070 0.57
USD 8,3160 0.51 ALTIN 488,440 1.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

Milli Mücadele'nin karargahı ziyaretçilerini duygulandırıyor

AA |  04 Eylül 2021 Cumartesi - 12:56 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 12:56

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Heyeti Temsiliye tarafından 2 Eylül-18 Aralık 1919 tarihlerinde "Milli Mücadele Karargahı" olarak kullanılan ve bugün Atatürk ve Kongre Müzesi'ne dönüştürülen tarihi bina, Sivas Kongresi'nin 102'nci yılı dolayısıyla ziyaretçilerden ilgi görüyor - Müze Müdürü İlker Deveci: - "Milli Mücadele'yi yansıtan bir müze konseptinde ilerliyoruz ve ziyaretçilerimizin buraya girdiği dakikadan itibaren o duygu yoğunluğunu hissediyoruz. Özellikle ilk giriş noktasından müzenin son odası olarak nitelendirdiğimiz Kongre Salonu'nda çoğu ziyaretçinin duygularına hakim olamayarak gözyaşlarını döktüğüne bizzat şahit oluyorum"


Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan,  Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarınca 2 Eylül-18 Aralık 1919  tarihlerinde "Milli Mücadele Karargahı" olarak kullanılan ve günümüzde Atatürk ve  Kongre Müzesi'ne dönüştürülen tarihi bina, geçmişe yolculuk yaptırdığı  ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşatıyor. 
 
Osmanlı dönemi sivil mimarlık örneklerinden Atatürk ve Kongre Müzesi,  kongrenin yapıldığı günlerdeki haliyle muhafaza ediliyor. Tarihi binada Sivas  Kongresi'nin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
 
Atatürk ve Kongre Müzesi Müdürü İlker Deveci, AA muhabirine, kongrenin  yıl dönümü dolayısıyla tarihi binanın ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.
 
Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılının 2019'da kutlandığını anımsatan  Deveci, "Tabii ki o dönem ziyaretçi yoğunluğu yaşanmıştı ve 400 bine yakın  ziyaretçi almıştık. Fakat 2020'de pandemiden dolayı ziyaretçi yoğunluğumuz  azaldı. 2020'deki ziyaretçi yoğunluğumuz 130 bin civarına düşmüştü. Şu anda yılın  ilk 8 ayı itibarıyla 100 bin rakamını yakaladık. 4 Eylül'ün içerisinde bulunduğu  hafta da yaklaşık 50 bin kişi bekliyoruz. Bu seneki hedefimiz 300 bin." dedi.
 
"Ziyaretçiler duygularına hakim olamıyor"
 
Milli Mücadele'yi yansıtan tarihi binayı ziyaret edenlerin duygu  yoğunluğu yaşadığına şahit olduklarını belirten Deveci, şunları kaydetti: "Milli mücadeleyi yansıtan bir müze konseptinde ilerliyoruz ve  ziyaretçilerimizin buraya girdiği dakikadan itibaren o duygu yoğunluğunu  hissediyoruz. Özellikle ilk giriş noktasından müzenin son odası olarak  nitelendirdiğimiz Kongre Salonu'nda çoğu ziyaretçinin duygularına hakim  olamayarak gözyaşlarını döktüğüne bizzat şahit oluyorum.
 
Müzemiz ziyaretçilerine Milli Mücadele döneminde Sivas'a özgü ve Sivas  Kongresi'nde yapılan ne varsa bunları hem fiziksel olarak hem de görsel ve yazılı  materyallerle sunuyor. Ayrıca o döneme ait eserleri ziyaretçilerimizin beğenisine  sunuyoruz. Halihazırda iki yeni teşhir odası oluşturduk. 1915'te burası Sivas  Lisesi olarak kullanılıyordu ve burada okuyan öğrencilerin tamamı Çanakkale  Savaşı'na gönüllü olarak gittiklerinden ve şehit olduklarından dolayı okulumuz  mezun verememişti. Bu amaçla o öğrencilerin anısına bir sınıf oluşturduk. Bizzat  o dönem kullanılan sıralar o teşhir odasında kullanılmıştır. Aynı zamanda dönemin  ileri gelenlerinden Şekercizade İsmail Bey isimli bir Sivas beyefendisi, Sivas  Kongresi'ne katılan delegelerden 28'ini evinde ve konaklarında misafir etmiştir.  Sivas'ın misafirperverliğini göstermek adına Sivas konaklarının baş odasının  teşhirini de ziyaretçilerimiz Atatürk ve Kongre Müzesi'nde görebilir.
 
Ziyaretçilerimiz, Mustafa Kemal Paşa'nın 108 gün Sivas'ı karargah  olarak kullandığı süre zarfı içerisinde istirahat odası, kongre salonu, silikon  heykeller gibi bir çok odayı da gezme fırsatı bulabiliyor." Ailesiyle Şanlıurfa'dan Sivas'a gelen İbrahim Köylü de Atatürk ve  Kongre Müzesi'ni görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
 
Müze ziyaretinde tarif edilmez duygular yaşadığını ifade eden Köylü,  "Çocukluğumuzda ilkokulda ve lisede sadece fotoğraflarını gördüğümüz yerleri  çıplak gözle görerek o duyguyu dolu dolu yaşıyoruz. Atamızın istirahat ettiği  yeri, kongre salonunu, Milli Mücadele için neler yaptığını görünce tarifi zor  duygular yaşadım. Ne kadar şükretsek ve teşekkür etsek azdır. Atamıza rahmet ve  minnet duygularımı iletiyorum." diye konuştu.

ETİKETLER

gazi mustafa kemal atatürk kongre temsil
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.