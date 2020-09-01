Milli maçlar ne zaman? Türkiye-Macaristan maçı ne zaman? Milli Takım maç programı belli oldu!

Milli maçlar ne zaman sorusu milyonlarca Türkiye Milli Takımı'nın UEFA maçlarında heyecana ortak olmak isteyen milyonlarca futbolseverin merak ettiği konuların başında geliyor. 2020-2021 UEFA maçlarının A Milli Takım programı TFF tarafından açıklandı. Peki, Milli maçlar ne zaman? Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milli Takım maç programı...

Milli maç heyecanı için geri sayım başladı. Milyonlar milli maç programını merak ediyor. Türkiye Milli Takımı'nın UEFA maçlarında heyecana ortak olmak isteyen milyonlarca futbolsever 'Milli maçlar ne zaman?' sorusunu araştırıyor. Peki, Milli maçlar ne zaman? Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte Milli Takım maç programı...

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

Milli maç heyecanı için geri sayım başlarken, gözler A Milli Takım maç programına çevrildi. TFF'den yapılan açıklamada 2020 milli maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ilk mücadele 3 Eylül'de Macaristan karşısında yaşanacak. A Milli Futbol Takımı, daha sonra 11 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Macaristan karşılaşması 3 Eylül Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Bu zorlu mücadele Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.

MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

A Milli Takım maç programı TFF'den yapılan açıklamalar ile belli oldu. Programa göre, maç programı şöyle;

Türkiye-Macaristan ULUSLAR LİGİ

3 Eylül 21:45

Sırbistan-Türkiye ULUSLAR LİGİ

6 Eylül - 21:45

Almanya-Türkiye ÖZEL MAÇ

7 Ekim - Saati belli değil

Rusya-Türkiye ULUSLAR LİGİ

11 Ekim - 21:45

Türkiye-Sırbistan ULUSLAR LİGİ

14 Ekim - 21:45

Türkiye-Hırvatistan ÖZEL MAÇ

11 Kasım - Saati belli değil

Türkiye-Rusya ULUSLAR LİGİ

15 Kasım - 19:00

Macaristan-Türkiye ULUSLAR LİGİ

18 Kasım - 21:45

MACARİSTAN ADAY KADROSU

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mücadele edecek Türkiye ile karşılaşacak Macaristan Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye-Macaristan karşılaşması, 3 Eylül Perşembe günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak. Macaristan, bu müsabakanın ardından 6 Eylül'de Rusya 'yı evinde konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marco Rossi tarafından belirlenen 25 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Denes Dibusz (Ferencvaros), Peter Gulacsi (Leipzig), Adam Kovacsik (MOL Fehervar)

Defans: Botond Barath, Krisztian Tamas (Honved), Barnabas Bese (Oud-Heverlee Leuven), Endre Botka (Ferencvaros), Attila Fiola (MOL Fehervar), Mihaly Korhut (Debrecen), Adam Lang (Omonia), Attila Szalai (Apollon Limassol), Willi Orben (Leipzig)

Orta Saha: Tamas Cseri (Mezökövesd-Zsöry), Daniel Gazdag (Honved), Zsolt Kalmar, Andras Schafer (DAC), Adam Nagy (Bristol City), David Siger (Ferencvaros), Dominik Szoboszlai (Salzburg)

Forvet: Benjamin Babati (Zalaegerszeg), Nemanja Nikolic (MOL Fehervar), Roland Sallai (Freiburg), Krisztian Simon (Ujpest), Adam Szalai (Mainz 05), Adrian Szöke (Heracles Almelo)