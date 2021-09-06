Milli maçlar ne zaman? Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte milli takım maç takvimi

Türkiye Hollanda milli maçı için heyecan dorukta. A Milli Futbol Takımımızın Cebelitarık galibiyeti sonrası gözler Türkiye Hollanda maçına çevrildi. 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan Türkiye, puanını 11'e yükselterek liderliğine devam ediyor. A Milliler bir sonraki maçta Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Peki, Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maçlar ne zaman? İşte Türkiye Hollanda maçı ile ilgili detaylar ve milli takım maç takvimi...
TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye, gruptaki altıncı karşılaşmasını 7 Eylül'de deplasmanda Hollanda ile oynayacak. Türkiye Hollanda maçı 21.45'te TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI SIRADA?
A Milli Takım Cebelitarık galibiyeti sonrası 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda puanını 11'e yükseltti. Bu sonuçla Milliler liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.
A Milli Takım'ın Cebelitarık karşısında kazanarak 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi.
PUAN DURUMU
1) Türkiye - 11 puan
2) Hollanda - 10 puan
3) Norveç - 10 puan
4) Karadağ - 7 puan
5) Letonya - 4 puan
6) Cebelitarık - 0 puan
MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?
07 Eylül 2021 21:45 Hollanda v Türkiye
08 Ekim 2021 21:45 Türkiye v Norveç
11 Ekim 2021 21:45 Letonya v Türkiye
13 Ekim 2021 20:00 Türkiye v Cebelitarık