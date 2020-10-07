Milli maç şifresiz yayınlanacak! Almanya-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Takımımız özel maçta Almanya ile deplasmanda karşılaşacak. UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde moral depolamak isteyen Türkiye'nin Almanya ile karşılaşacak. Peki, Almanya-Türkiye maçı şifresiz mi yayınlanacak? Almanya-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Almanya-Türkiye maçının detayları...
ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Almanya Türkiye hazırlık maçı 7 Ekim Çarşamba günü (bugün) saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Şenol Güneş yönetimindeki milliler 97 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 7 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaştı. A Milli Takım bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 4 beraberlik aldı. Batı Almanya karşısında oynadığı 13 karşılaşmadan sadece 1'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan milliler, 10'unda ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Batı Almanya'ya 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, buna karşın 38 gol yedi. Doğu Almanya ile tarihinde 5 kez oynayan milliler, 3'ünü kazanıp, 1'ini kaybetti, 1 maç da berabere bitti. Doğu Almanya'ya 10 gol atan milli takım, kalesinde 5 gol gördü. A Milli Takım, iki ülkenin birleşmesinden sonra Almanya Milli Takımı ile de 7 kez karşılaştı. Bu maçlarda 4 yenilgi, 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. 1992 yılında deplasmandaki özel maçta 1-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, 1998 yılında ise Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Bursa'da 1-0 galip geldi. Bu maçın Münih'teki rövanşı ise 0-0 bitti. 8 Ekim 2005 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan özel karşılaşmayı Türkiye, Halil Altıntop ve Nuri Şahin'in golleriyle 2-1 kazandı. 2010'da Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Almanya'da oynanan maçı ev sahibi 3-0 kazandı.
RUSYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Milli Takım, Almanya maçının ardından UEFA Uluslar B Ligi’nde 11 Ekim Pazar günü Rusya deplasmanına gidecek. 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul’da Sırbistan ile oynanacak. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Türkiye, 11 Ekim Pazar günü Rusya’ya konuk olacak. Moskova’da saat 21.45’te başlayacak mücadele TRT 1’den canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Rusya maçının ardından A Milli Takım, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'te Sırbistan'ı Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek. Türkiye - Sırbistan karşılaşması canlı yayınla TRT Spor ekranında olacak.