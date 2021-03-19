Milli maç ne zaman? Türkiye Hollanda maçı ne zaman? İşte A Milli Takım kadrosu ve Milli Maç tarihleri!

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya'yla karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Milli takım aday kadrosu da netleşti. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye Hollanda maçı ne zaman? A Milli Takım kadrosu ve Türkiye Milli maç tarihleri...

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için nefesler tutuldu. Türkiye Milli Takımı karşılaşmaları için heyecan dorukta. A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda , Norveç ve Letonya 'yla karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım kadrosu açıkladı. Futbolseverler, A Milli Futbol Takımı'nın maçlarını merak ediyor. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye Hollanda maçı ne zaman? A Milli Takım kadrosu ve Türkiye Milli maç tarihleri...

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 24 Mart'taki Türkiye-Hollanda müsabakası, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım kadrosunu açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta Letonya ile oynayacağı maçlar için aday kadroda şu oyuncular yer aldı:

KALECİ: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.

SAVUNMA: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin

ORTA SAHA: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan , Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç

Galatasaraylı Taylan Antalyalı ile Göztepeli Halil Akbunar, ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldılar.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 21 Mart Pazar günü saat 19.00'dan itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

Ay-yıldızlılar, ilk idmanlarını 22 Mart Pazartesi günü saat 18.00'de Riva'da basına kapalı olarak yapacak.

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, Norveç hükümetinin yeni tip corona virüs (Covid-19) kararları nedeniyle, bu ülkeyle olan maçını İspanya 'nın Malaga kentinde oynayacak. Milli takım kafilesi, Norveç karşılaşması için 26 Mart Cuma günü İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Malaga'ya yolculuk edecek. Teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün TSİ 19.30'da La Rosaleda Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Norveç maçı öncesindeki son çalışma ise TSİ 20.00'de bu statta gerçekleştirilecek.

La Rosaleda Stadı'nda 27 Mart Cumartesi günü oynanacak Norveç-Türkiye karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN?

Norveç maçının hemen ardından THY 'ye ait uçakla İstanbul'a dönecek A Milli Takım, Letonya karşılaşması için tekrar TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek ve son müsabakasının hazırlıklarına burada yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

Teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, Letonya maçı öncesinde 29 Mart'ta saat 17.30'da, Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 18.00'de yapacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mart Salı günü oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşması, saat 21.45'te başlayacak ve TRT SPOR 'dan naklen yayımlanacak.