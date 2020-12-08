Milli maç ne zaman? 2022 Dünya Kupası eleme maçları ne zaman? Milli takım rakipleri ve maç tarihleri

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NASIL OLACAK?

A Milli Takım’ın Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde karşılaşmaları 2021’in mart ayında başlayacak ve kasım ayında sonlanacak

2022 DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

Tarihte ilk kez kış aylarında düzenlenecek 2022 Dünya Kupası 18 Kasım’da başlayıp 18 Aralık’ta sona erecek.

Eleme grupları maç tarihleri

1. Maçlar: 24-25 Mart 2021

2. Maçlar: 27-28 Mart 2021

3. Maçlar: 30-31 Mart 2021

4. Maçlar: 1-2 Eylül 2021

5. Maçlar: 4-5 Eylül 2021

6. Maçlar: 7-8 Eylül 2021

7. Maçlar: 8-9 Ekim 2021

8. Maçlar: 11-12 Ekim 2021

9. Maçlar: 11-13 Kasım 2021

10. Maçlar: 14-16 Kasım 2021

Play-off maçlarının tarihleri 24-25 ve 28-29 Mart 2022

2022 DÜNYA KUPASI'NDA RAKİPLER BELLİ OLDU

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi' ile Türkiye'nin rakipleri belli oldu

İşte 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grupları

G Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık

ŞENOL GÜNEŞ: “TAKIMLARIN HEPSİ GÜÇLÜ”

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşen ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, kurayı değerlendirdi.

Üçüncü torbadan güçlü Norveç'in geldiğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Cebelitarık ile daha önce hiç karşılaşmadık. Letonya'ya 2004 Avrupa Şampiyonası öncesi kaybetmiştik. Çekişeceğimiz takımlar kağıt üzerinde Hollanda ile Norveç görünüyor. Önemli olan bütün maçları kazanmak için sahaya çıkmak. Biz de öyle yapacağız. Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Hollanda ile daha önce oynayıp kazanmıştık ama güçlü bir takım. Norveç'in güçlü oyuncuları var." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, rakipleri çalışacaklarını vurgulayarak, "Hem rakipler hakkında bilgi toplayacağız hem de analizlerini yapacağız. Kendi takımımızda kadromuz aşağı yukarı belli. 'Bizim çocuklarımız' dediğimiz iyi oyuncularımızla bu gruptan çıkmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Hollanda'nın zor takımlardan biri olduğunu anlatan Güneş, "Bana göre Fransa, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Portekiz bize daha uygun. Hollanda, son dönemde hem Almanya hem de Fransa ile yaptığı maçlarda çok iyi futbol oynadı. Yeniden bir çıkış yapmak istiyorlar. Hangi takım olursa olsun her maça kazanmak için çıkan, sevimli, tutkulu, çalışkan, sonuna kadar savaşan bir takım olup, oyuncu kalitemizle ülkemizi iyi tanıtmak istiyoruz. Bir yola girdik. Bu yolun sonu da aydınlık olsun istiyoruz. Dünya Kupası'na gitmek için önümüze kim çıkarsa onu yenmek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.