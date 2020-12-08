Milli maç ne zaman? 2022 Dünya Kupası eleme maçları ne zaman? Milli takım rakipleri ve maç tarihleri

2022 Dünya Kupası maç tarihleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Tarihinde ilk kez kış aylarında düzenlenecek 2022 Dünya Kupası tarihi de belli oldu. A Milli Takım’ın Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri ve maç tarihleri araştırılan konuların başında geliyor. Peki, Milli maç ne zaman? 2022 Dünya Kupası eleme maçları ne zaman? İşte Milli Takım’ın rakipleri ve maç tarihleri...
2022 Dünya Kupası maçları ile ilgili detaylar belli oldu. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu. A Milli Takımımız, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.
DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NASIL OLACAK?
Avrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrıldı. Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.
A Milli Takım’ın Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde karşılaşmaları 2021’in mart ayında başlayacak ve kasım ayında sonlanacak
2022 DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?
2022 yılında Katar’da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası’na Avrupa’dan katılacak takımların belli olacağı Avrupa elemelerinde kura çekimi, İsviçre’nin Zürih kentinde yapıldı. Kura çekimine 2’nci torbadan katılan A Milli Futbol Takımı, G Grubu’na düşerken, ay yıldızlıların rakipleri Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık oldu. A Milli Takım’ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu serüveni 2021’in mart ayında start alacak ve kasım ayında sonlanacak.
Tarihte ilk kez kış aylarında düzenlenecek 2022 Dünya Kupası 18 Kasım’da başlayıp 18 Aralık’ta sona erecek.
Eleme grupları maç tarihleri
1. Maçlar: 24-25 Mart 2021
2. Maçlar: 27-28 Mart 2021
3. Maçlar: 30-31 Mart 2021
4. Maçlar: 1-2 Eylül 2021
5. Maçlar: 4-5 Eylül 2021
6. Maçlar: 7-8 Eylül 2021
7. Maçlar: 8-9 Ekim 2021
8. Maçlar: 11-12 Ekim 2021
9. Maçlar: 11-13 Kasım 2021
10. Maçlar: 14-16 Kasım 2021
Play-off maçlarının tarihleri 24-25 ve 28-29 Mart 2022
2022 DÜNYA KUPASI'NDA RAKİPLER BELLİ OLDU
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi' ile Türkiye'nin rakipleri belli oldu
İşte 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grupları
A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti, Lüksemburg, Azerbaycan
B Grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova
C Grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya
D Grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, Kazakistan
G Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık
H Grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs, Malta
I Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino
J Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Liechtenstein
ŞENOL GÜNEŞ: “TAKIMLARIN HEPSİ GÜÇLÜ”
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşen ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, kurayı değerlendirdi.
Üçüncü torbadan güçlü Norveç'in geldiğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Cebelitarık ile daha önce hiç karşılaşmadık. Letonya'ya 2004 Avrupa Şampiyonası öncesi kaybetmiştik. Çekişeceğimiz takımlar kağıt üzerinde Hollanda ile Norveç görünüyor. Önemli olan bütün maçları kazanmak için sahaya çıkmak. Biz de öyle yapacağız. Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Hollanda ile daha önce oynayıp kazanmıştık ama güçlü bir takım. Norveç'in güçlü oyuncuları var." ifadelerini kullandı.
Şenol Güneş, rakipleri çalışacaklarını vurgulayarak, "Hem rakipler hakkında bilgi toplayacağız hem de analizlerini yapacağız. Kendi takımımızda kadromuz aşağı yukarı belli. 'Bizim çocuklarımız' dediğimiz iyi oyuncularımızla bu gruptan çıkmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.
Hollanda'nın zor takımlardan biri olduğunu anlatan Güneş, "Bana göre Fransa, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Portekiz bize daha uygun. Hollanda, son dönemde hem Almanya hem de Fransa ile yaptığı maçlarda çok iyi futbol oynadı. Yeniden bir çıkış yapmak istiyorlar. Hangi takım olursa olsun her maça kazanmak için çıkan, sevimli, tutkulu, çalışkan, sonuna kadar savaşan bir takım olup, oyuncu kalitemizle ülkemizi iyi tanıtmak istiyoruz. Bir yola girdik. Bu yolun sonu da aydınlık olsun istiyoruz. Dünya Kupası'na gitmek için önümüze kim çıkarsa onu yenmek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.