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Milli maç ne zaman 2020? Türkiye Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün ve kanalda, şifresiz mi? Rusya Türkiye maçı kadrosu….

10 Ekim 2020 Cumartesi - 10:16 | Son Güncelleme : 10 10 2020 - 10:16

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında Rusya deplasmanında. Futbolseverler Türkiye Rusya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? sorusuna yanıt artıyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında yarın deplasmanda Rusya ile karşılaşacak - VTB Arena'da saat 21.45'te başlayacak. Maçı Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Peki, Türkiye Rusya maçı nerede oynanacak? Milli maç ne zaman hangi kanalda? İşte Türkiye Rusya maçı kadrosu ve Rusya Türkiye maçı 2020 detayları…


Milli maç hangi kanalda? Türkiye Rusya maçı nerede oynanacak? A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup  üçüncü maçında yarın deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük  çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Matej Zunic ve Grega Kordez  yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak. Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Macaristan'ı konuk  edecek. Üçüncü grupta, üçüncü maçlar öncesinde Rusya 6 puanla lider durumda  bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 3 puana sahip. Grupta Türkiye ve  Sırbistan'ın ise birer puanı bulunuyor.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Rusya'nın başkenti Moskova'daki VTB Arena'da oynanacak mücadele saat  21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

TÜRKİYE RUSYA MAÇI KADROSU

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur  Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım  Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus),  Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol  Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz  Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can  Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun  Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür  (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal  (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

 

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