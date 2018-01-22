Milli İHA'lar ilk kez Afrin'de görevde

TSK'nın Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda ilk kez yeni geliştirilmiş teknolojilerle Milli İHA'lar da görev yapıyor.

