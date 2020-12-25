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Milli İHA Anka, sahadaki başarısını ihracata dönüştürdü

AA |  25 Aralık 2020 Cuma - 16:08 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 16:08

Türk savunma sanayisinin özgün insansız hava aracı (İHA) Anka, ilk uçuşunun 10'uncu yılında ihracat başarısına ulaştı.


Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) mühendisleri tarafından  tasarlanan ve birçok yerli alt yüklenici firmanın da görev aldığı Anka, montajı  ve üretimi tamamlanarak 16 Temmuz 2010'da hangardan çıkarıldı ve motoru  çalıştırıldı.
 
 30 Aralık 2010'da ilk uçuşunu gerçekleştiren Anka, geçen sürede kendi  kategorisinde dünyanın en iyi operatif sistemi olma hedefiyle sürekli  geliştirildi.
 
Gelişim sürecindeki en önemli aşamalardan biri uydudan kontrol  yeteneği kazandırılması oldu. Orta irtifa uzun havada kalışlı İHA sistemi Anka,  uydu yeteneğine sahip Türkiye'nin İHA'sı olarak kullanıma sunuldu.
 
Uydudan kontrol kabiliyetiyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz  şatlarında otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen Anka-S, sınır güvenliği ve terörle  mücadele harekatlarında etkin olarak kullanılıyor.
 
TUSAŞ, Anka'nın ilk uçuşunun 10'uncu yılında Anka-S platformunu  Tunus'a satarak ilk ihracat başarısını da yakaladı. Şirket, Anka'nın başka  ülkelere satışı için girişimlerini sürdürüyor.
 
Yerli motora da kavuştu
 
TUSAŞ bugüne kadar güvenlik güçlerine 25 Anka teslim etti ve 75 bin  operasyonel uçuş saatine ulaştı. Anka, bulundurduğu yüksek teknoloji faydalı  yükleriyle tüm hava keşifleri, hedef tespit/tanımlama ve istihbarat misyonlarında  kullanılabiliyor.
 
Yoğun karıştırmanın olduğu zorlu muharebe koşullarında kendisini  kanıtlayan Anka, yangın ve deprem gibi doğal afet durumlarında da çalışmalara  destek verdi.
 
Anka'nın gelişim sürecindeki bir diğer aşama ise yerli motor  entegrasyonu oldu. PD-170 ile yerli motora kavuşan Anka, yeni motoruyla başarılı  uçuşlar gerçekleştirdi.
 
Aksungur'un yolunu açtı
 
TUSAŞ, ayrıca Anka platformunu kullanarak 17 ay gibi kısa sürede  yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Aksungur'u geliştirdi.
 
Havada 49 saat kalarak uçuş rekoruna imza atan Aksungur, istihbarat,  gözetleme, keşif ve taarruz görevleri için hazır hale getirildi.
 
  
 
 
 
 
 

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İHA savunma Anka
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