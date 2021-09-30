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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası flaş kararlar

AA |  30 Eylül 2021 Perşembe - 19:27 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 20:25

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisi'nde, "İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilerek Türkiye'nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK Toplantısı'nın ardından bildiri  yayımlandı.
 
Bildiride, "Yangınlar, seller, kuraklık ve benzeri pek çok emareyle  giderek daha çok yaklaştığı görülen iklim değişikliği tehdidine karşı küresel  düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret  edilerek Türkiye'nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine  düşenleri yapacağı belirtilmiştir." denildi.
 
PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli  birlik, beraberlik ve Türkiye'nin bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye  karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen  operasyonlar ile hudut güvenliğine yönelik alınan ilave önlemler hakkında kurula  bilgi sunulduğu aktarılan bildiride, şunlar kaydedildi:
 
"Suriye meselesine taraf ve müdahil olan aktörlerin Suriye halkının  barış, huzur ve refaha kavuşması hususundaki mesuliyetleri üzerinde durulmuş.  Bilhassa sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemlerin, bölgedeki  hassas dengeleri bozarak kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ulaşılmasını  engelleyeceğine işaret edilmiştir.
 
Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'a ilişkin meseleler ile  düzensiz göç konusundaki iyi niyetli, yapıcı çözüm odaklı teklif ve  yaklaşımlarının göz ardı edilmesinin, hem uluslararası hukuk ve hakkaniyet hem de  Avrupa Birliği'nin uzun vadeli menfaatlerinin hilafına olduğu belirtilmiş,  Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı eylemlerine ve hasmane  tutumlarına destek verilmesinin bölgedeki anlaşmazlıkları daha da  derinleştireceğinin altı çizilmiştir."
 
Afganistan'da yaşanan son gelişmeler neticesinde ortaya çıkan durumun  değerlendirildiği belirtilen bildiride, "Türkiye'nin dost ve kardeş Afganistan  halkının ülkelerinde müreffeh ve huzurlu bir hayata kavuşmasına yönelik Kabil  Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi de dahil olmak üzere desteğini  sürdüreceği vurgulanmış, uluslararası topluma insani krizlerin aşılmasında  birlikte hareket etme ve samimiyetle sorumluluk üstlenme çağrısında  bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.
 
Bildiride, Afrika kıtası genelinde artma ve yayılma eğiliminde olduğu  müşahede edilen terör, iç çatışmalar ve siyasi istikrarsızlıkların, Kıta'nın  mazlum milletlerinin hak ettikleri refaha erişmesinin önündeki başlıca engelleri  teşkil ettiğine dikkat çekildi. Türkiye'nin, Afrika'da güvenlik ve istikrarın  tesisi ile kalkınmaya yönelik çabalara katkı sunmaya devam edeceği kaydedildi.
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu
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