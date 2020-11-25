Milli Güvenlik Kurulu sonrası flaş açıklama: Müsaade edilmeyecek

MGK bildirisinde, ülkenin güney sınırlarında bir terör koridoruna kesinlikle müsaade edilmeyeceği bir kez daha teyit edildi.

MGK Bildirisi'nde, etkisini giderek artıran koronavirüs salgınının önüne geçmek için geliştirilen aşıların ve diğer tedavi yöntemlerinin siyasi ve ticari hırslara kurban edilmeyerek tüm insanlığın hizmetine adil ve erişilebilir şekilde sunulması gerektiğinin altı önemle çizildi.

MGK bildirisinde, İrini Harekatı kapsamında Türk gemisine yönelik tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine aykırı müdahale kınandı

MGK bildirisinde, İrina Harekatı kapsamındaki uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı ifade edildi.