22 Temmuz 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.080 0.03 EURO 7,9370 0.93
USD 6,8500 0.43 ALTIN 409,410 1.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

AA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 18:03 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 18:33

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisi'nde, "Ermenistan'ın mütecaviz tutumunu sonlandırması ve işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiği, Türk milletinin, kardeş Azerbaycan'ın haklı davasında alacağı her türlü karara sahip çıkacağı hatırlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK Toplantısı'nın ardından yayımlanan  bildiride, milli birlik ve beraberlik ile bekayı tehdit eden PKK/KCK-PYD/YPG,  DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt  dışında başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu,  Türkiye'de ve bölgede teröre karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla  sürdürüleceği belirtildi.
 
Türkiye'nin, sınır ötesindeki terörist unsurlara karşı mücadelesini,  uluslararası hukuktan ve ikili antlaşmalardan doğan hakları çerçevesinde  sürdüreceğine ve komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı olduğuna işaret  edilen  bildiride, Türkiye'nin güvenliği konusunda gösterdiği hassasiyete saygı  duyup destek vermek yerine, terör örgütlerinin veya meşruiyetini yitirmiş  rejimlerin yanında yer alanların, bu davranışlarıyla kendi geleceklerini nasıl  bir ipotek altına soktuklarını en kısa sürede anlamalarının ümit edildiği ifade  edildi.
 
Bildiride, Libya'da barış, istikrar ve huzurun tesisi yönünde gayret  sarf eden meşru Libya hükümetine sağlanan desteğe mukabil bu ülkedeki kargaşadan  istifade ederek darbecilerle birlikte mevzi kazanmayı hayal eden üçüncü  tarafların akim kalmaya mahkum girişimlerinin de toplantıda ele alındığı,  Türkiye'nin her türlü zorbalığa karşı Libya halkının yanında yer almayı  sürdüreceği ve gerekli adımları atma hususunda tereddüt etmeyeceğinin bir kez  daha teyit edildiği kaydedildi.
 
"Kardeş Azerbaycan'ın haklı davasında alacağı her türlü karara sahip  çıkılacak"
 
Kıbrıs'taki Türk toplumunun mevcudiyeti ile haklarını görmezden gelen  ülkelerin ve aktörlerin, Ada'da barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek  girişimlerine hiçbir suretle müsaade edilmeyeceğinin altı çizilen bildiride,  Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve  menfaatlerin korunması konusundaki kati kararlılığı vurgulandı.
 
Bildiride, Azerbaycan topraklarındaki gayrimeşru işgalini yıllardır  sürdüren Ermenistan'ın barışı bozan ve uluslararası hukuku hiçe sayan  saldırganlığı şiddetle kınandığı belirtildi.
 
Ermenistan'ın mütecaviz tutumunu sonlandırması ve işgal altında  tuttuğu Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiği, Türk milletinin, kardeş  Azerbaycan'ın haklı davasında alacağı her türlü karara sahip çıkacağı kaydedildi.
 
Bildiride ayrıca, dünyadaki siyasi ve ekonomik güç düzeninin yeniden  yapılanma sürecine girdiğinin altı çizilerek, bu çerçevede Türkiye'nin her alanda  güçlü bir hazırlık yapmak için gereken mekanizmaları oluşturmasının önemi  üzerinde durulduğu aktarıldı.
 

ETİKETLER

Recep Tayyip Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu toplantı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.