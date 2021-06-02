MGK sonrası flaş mesaj: Meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız
02 Haziran 2021 Çarşamba - 18:53 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 18:59
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 13.45'te toplandı. 5 saat süren toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.
MGK bildirisinden öne çıkan başlıklar:
"Yurt içi ve sınır ötesindeki terör operasyonları kararlılıkla sürecek."
"Uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız."
"İsrail'in Filistin'i hukuksuz işgali kınandı."
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