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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ne zaman? MGK Cumhurbaşkanı liderliğinde toplanıyor!

23 Kasım 2020 Pazartesi - 16:27 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 16:27

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ne zaman? Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 25 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek. MGK toplantısında masada olacak konular…


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yılın 5'inci toplantısı, 25 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi ve KKTC'de kapalı Maraş bölgesinin bir kısmının açılmasının ardından kritik bir dönemde yapılacak yılın 5'inci toplantısında, Türk ordusunun Azerbaycan'da üstleneceği görev ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere önemli stratejik konuların ele alınması bekleniyor.

Türkiye'nin Rusya ile kuracağı ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yürüteceği çalışmaların MGK toplantısının önemli gündem maddelerinden olması öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de Oruç Reis sismik araştırma gemisinin görev süresinin 29 Kasım'a uzatılmasıyla ilgili yeni Navtex ilanı ve buradaki diğer gelişmelerin yanı sıra Türk askerinin Libya'daki faaliyetleri ve Suriye konusu ile terörle mücadele, diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da toplantıda görüşülecek konular arasında yer alması bekleniyor.

 

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