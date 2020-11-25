25 Kasım 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.335 1.03 EURO 9,4870 -0.39
USD 7,9790 -0.32 ALTIN 464,950 -0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor

25 Kasım 2020 Çarşamba - 15:07 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 15:07

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.


Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi ve KKTC'de kapalı Maraş bölgesinin  bir kısmının açılmasının ardından kritik bir dönemde yapılacak yılın 5'inci  toplantısında, Türk ordusunun Azerbaycan'da üstleneceği görev ve Doğu  Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere önemli stratejik konuların ele alınması  bekleniyor.
 
Türkiye'nin Rusya ile kuracağı ortak merkezde ve bu merkezin icra  edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yürüteceği  çalışmaların MGK toplantısının önemli gündem maddelerinden olması öngörülüyor.
 
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis sismik araştırma gemisinin görev süresinin  29 Kasım'a uzatılmasıyla ilgili yeni Navtex ilanı ve buradaki diğer gelişmelerin  yanı sıra Türk askerinin Libya'daki faaliyetleri ve Suriye konusu ile terörle  mücadele, diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da toplantıda görüşülecek  konular arasında yer alması bekleniyor.
 

ETİKETLER

Milli Güvenlik Kurulu MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.