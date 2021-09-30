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Milli Güvenlik Kurulu toplandı

AA |  30 Eylül 2021 Perşembe - 16:00 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 16:00

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.


 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.47'de başladı.

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Milli Güvenlik Kurulu MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan
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