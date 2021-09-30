Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.47'de başladı.
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Milli Güvenlik Kurulu toplandı
AA | 30 Eylül 2021 Perşembe - 16:00 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 16:00
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
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