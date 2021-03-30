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Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
AA
| 30 Mart 2021 Salı - 17:25
| Son Güncelleme : 30 03 2021 - 17:25
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) saat 17.00'de toplandı.
SONRA OKU
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.00'de başladı.
ETİKETLER
Milli Güvenlik Kurulu
MGK
ak Parti
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