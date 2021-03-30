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Milli Güvenlik Kurulu toplandı

AA |  30 Mart 2021 Salı - 17:25 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 17:25

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) saat 17.00'de toplandı.


 Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan başkanlığında toplandı. 
 
 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.00'de başladı.
 
  

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Milli Güvenlik Kurulu MGK ak Parti
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