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Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

AA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 15:36 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 16:03

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.


Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 
 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.15'te başladı.
 
 
 

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Milli Güvenlik Kurulu MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan
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