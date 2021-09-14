14 Eylül 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.434 -0.27 EURO 9,9790 0.19
USD 8,4420 0.18 ALTIN 490,000 0.84
CANLI BORSA
TÜMÜ

Milli Eğitim Şûrası toplanıyor! Tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu...

14 Eylül 2021 Salı - 22:24 | Son Güncelleme : 14 09 2021 - 22:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Milli Eğitim Şûrasını bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık" dedi. "20. Milli Eğitim Şurası" ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer - "Üç ana konuda özel ihtisas komisyonu kurulacak. Bu konular, 'temel eğitimde fırsat eşitliği', 'mesleki eğitimin iyileştirilmesi' ve 'öğretmenlerin mesleki gelişimi' olacak" dedi.


 Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "en yüksek danışma  kurulu" olarak tanımlanan Milli Eğitim Şurası, 7 yılın ardından toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın 1-3 Aralık'ta toplanacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Milli Eğitim Şurası'nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.  
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI
 
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre milli eğitim  sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili  konuları inceleyip tavsiye kararları hazırlayan ve 7 yıldır toplanmayan şura,  Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başkanlığında geniş bir katılımla  düzenlenecek.  TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve  üyeleri, Milli Eğitim bakan yardımcıları ve bakanlık merkez teşkilatı birim  amirlerinin tabii üyeler olarak katılacağı şuraya bakanlıklar, kamu kurum ve  kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurt içi ve yurt dışından meslek  odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, basın ve yayın kuruluşları,  öğrenci ve veli temsilcileri ile eğitim alanında şura konularıyla ilgili  çalışmalarıyla tanınmış uzmanlar da davet edilecek.
 
  "Şurayı yeniden toplamanın mutluluğunu yaşıyoruz"
 
Milli Eğitim Bakanı Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzun  bir aradan sonra Milli Eğitim Şurası'nı yeniden toplamanın mutluluğunu  yaşadıklarını belirterek, "20. Milli Eğitim Şurası'nın başlığı 'eğitimde fırsat  eşitliği' olacak. Şurada üç ana konuda özel ihtisas komisyonu kurulacak. Bu  konular, 'temel eğitimde fırsat eşitliği', 'mesleki eğitimin iyileştirilmesi' ve  'öğretmenlerin mesleki gelişimi' olacak." bilgilerini paylaştı. Şura kapsamında oluşturulacak özel ihtisas komisyonları dışında okul  öncesi eğitimden üniversite giriş sistemine kadar muhtelif konulara ilişkin  çalışma gruplarının da oluşturulacağını aktaran Özer, şu bilgileri verdi:
 "Şuranın temsiliyetini artırmak için tüm illerden katılımcılar  seçilecek ve 26 farklı yerde bölgesel toplantılar düzenlenip hazırlık raporları  düzenlenecek. Şura kapsamında hazırlanacak özel ihtisas komisyonu raporları, şura  üyelerine önceden gönderilecek. Bilindiği gibi şura kararları, toplantıya katılan  üyelerin oy çokluğuyla alınıyor ve kararlar, bakan oluru ile Tebliğler  Dergisi'nde yayınlanıyor. 20. Milli Eğitim Şurası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep  Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza  desteklerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum."
 

ETİKETLER

Milli Eğitim Şurası Cumhurbaşkanı Erdoğan fırsat eşitliği MEB
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.