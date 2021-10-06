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Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti! O lisedeki öğrenciler için flaş karar

DHA |  06 Ekim 2021 Çarşamba - 18:07 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 18:07

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir lisede öğrencilerin üniformasız okula alınmadığı yönündeki iddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.


Olay, Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesinde bulunan Yenişehir Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen pazartesi sabahı İstiklal Marşı töreni bittikten sonra öğrenciler sınıflarına dağılacağı sırada okul müdürü, formalılar içeri, formasızlar dışarı diye bağırdı. Bunun üzerine okulun öğrencilerinden Şevval İ. ve bazı öğrenciler, formasız oldukları için sınıflara alınmadı. İddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettiş görevlendirerek,  inceleme başlattı. Bu kapsamda lise öğrencisi Şevval İ. ile diğer öğrencilerin bilgisine başvurulacağı belirtildi.
 

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