Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim kararı!

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim ile ilgili yeni kararı duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek. Çocuklarımızın eğitim hakkı için herkesi daha çok sorumluluk almaya çağırıyoruz" denildi.

MEB'den yüz yüze eğitime ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek. Eğitimde “yerinde karar” uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir.Bu kapsamda tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır.Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dâhil devam edilecektir.Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir.Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.