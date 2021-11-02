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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika kararı! Resmen duyuruldu, kasımda başlıyor, 7 ay sürecek... Lise, ön lisans ve...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika kararı! Resmen duyuruldu, kasımda başlıyor, 7 ay sürecek... Lise, ön lisans ve... Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Bakan Özer yeni uyglama ile ilgili detayları paylaştı. Kasımda başlıyor. 7 ay sürecek. İsteyenler yararlanabilecek. Özellikle liseden yeni mezun olan öğrenciler için büyük bir fırsat niteliğinde. 
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