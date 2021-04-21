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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Nutuk' açıklaması! Soruşturma başlatıldı

AA |  21 Nisan 2021 Çarşamba - 12:34 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 12:34

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki Nutuk'un dağıtımına yönelik iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mersin ili Çamlıyayla İlçe  Milli Eğitim Müdürlüğünün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk'  eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin  olarak Bakanlığımız Maarif Müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma  başlatılmış olup süreç devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Milli Eğitim Bakanlığı Nutuk Soruşturma
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