Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) son dakika kararı! Kapsamı genişletildi, artık...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) son dakika kararı! 81 ile yazı gönderildi. Resmen duyuruldu. Kapsamı genişletildi. Artık o çalışanlar da dahil edildi. PCR testleri alınan kararla haftada iki defa zorunlu olarak isteniyordu. Artık PCR testleri özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurtları ve pansiyonlarda çalışanlardan da talep edilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Kovid-19 tedbirleri kapsamında özel öğretim kurumları ve özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlarda alınacak önlemlere ilişkin illere yazı gönderildi.

Söz konusu yazıda, salgınla mücadelenin başarılı şekilde sürdürülmesi, kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması amacıyla MEB ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi isteneceği ve bu konunun İçişleri Bakanlığının genelgesinde de yer aldığı anımsatıldı.

Özel okulların yanı sıra diğer özel öğretim kurumları ile ilgili kanun kapsamında, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine barınma hizmeti sunan özel öğrenci yurt ve pansiyonlarında da bu hükümlerin uygulanacağı vurgulandı.

Yazıda, sürücü kursları ve çeşitli kursların uygulama sınavlarına ilişkin Kovid-19 önlemleri kapsamında alınacak tedbirler ise şöyle sıralandı: