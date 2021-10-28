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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) son dakika açıklaması! Yüz yüze eğitimde flaş değişiklik kararı, Bakan Özer duyurdu, yarından itibaren...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika olarak duyurdu. Yüz yüze eğitimde flaş değişiklik kararı! Bakan Özer detaylı olarak açıkladı. Milyonlarca öğrenciyi çok yakından ilgilendiriyor. Yarın başlıyor.