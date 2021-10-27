Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders yazısı!

Milli Eğitim Bakanlığı, kurslarda görev alan yöneticilerle ilgili ek ders konulu yazı gönderdi. MEB, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında açılan destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında görev yapan yööneticilerin öngörülen ek ders ücretinden yararlanıp yararlanmayacakları ve ders okutup okutamayacaklarına ilişkin yazıya ilişkin görüş bildirdi. Peki, Yöneticiler DYK ve Halk Eğitimi merkezlerinde ders verebilir mi? Kurslarda görev alan yöneticiler ek ders ücreti alabilir mi? İşte MEB tarafından gönderilen resmi yazı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) görev alan yöneticilerin bakanlığa bağlı eğitim kurumlarındaki kurslarda görevlendirilmeleri ve ek ders ücreti almaları konusunda resmi yazı gönderildi. MEB , yöneticilerin ek dersleriyle ilgili duruma resmi yazı ile açıklık getirdi.

DYK kurslarında görev yapan idarecilerin ek dersleriyle ilgili olarak MEB'ten yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5'inci maddesinde, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli yöneticilerin haftada aylık karşılığında okutmakla yükümlü oldukları ders saati, 6'ıncı maddesinde de haftada kaç saate kadar ek ders ücreti karşılığında ders okutabilecekleri belirlenmiştir." denildi.

KURSLARDA GÖREV ALAN YÖNETİCİLER EK DERS ÜCRETİ ALABİLİR Mİ?

Yazıya göre, Milli Eğitim Bakanlığı 'na bağlı resmi eğitim kurumlarında açılan destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında yönetici olarak görev yaptıkları eğitim kurumunda cumartesi ve pazar günlerinde fiilen ders okutan yöneticilerden aynı günlerde yönetim görevini de yerine getiren en fazla bir yöneticinin, hem yönetim görevi karşılığında ön görülen ek ders ücretinden hem de fiilen okuttuğu dersler için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılmasının mümkün bulunduğu ifade edildi.

YÖNETİCİLER DYK VE HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDE DERS VEREBİLİR Mİ?

Yazıda ayrıca, söz konusu yöneticilerin bakanlığa bağlı diğer resmi kurumlarda açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında ders okutmalarının ise mümkün olmadığı belirtildi.

İŞTE MEB'İN EK DERS VERME VE EK DERS ÜCRETİ KONULU YAZISI