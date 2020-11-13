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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ara tatil etkinlikleri! Evde Oyun Var kitapçığı nasıl indirilir? İşte okul öncesi ara tatil etkinlikleri

13 Kasım 2020 Cuma - 11:18 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 11:18

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ara tatil için öğrencilere "Evde Oyun Var" kitapçığı hazırladı. Okulların ara tatil nedeniyle hazırlanan ara tatil etkinliklerinin içeren kitapçık çocukların hem öğrenmelerini hem de aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmeleri amaçlıyor. Peki, Evde oyun var kitapçığı nasıl indirilir? İşte MEB ara tatil etkinlikleri...


Okullarda ara tatil başlıyor. Okullarda ara tatil 16 Kasım 2020 Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım 2020 Cuma sona erecek. Normal tatil günleri ile beraber 9 günlük tatile girmeye hazırlanan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ara tatil etkinlikleri ve oyunlarını içeren kitapçık hazırladı. Peki, Evde oyun var kitapçığı nasıl indirilir?  İşte MEB ara tatil etkinlikleri... 
 
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatilde çocukların  aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmeleri için "Evde Oyun Var" isimli  kitapçık hazırlandığını bildirdi. 
 
Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin 16-20 Kasım'da  yapılacak ilk ara tatili öncesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ara tatilde de  çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımız aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit  geçirsin diye 'Evde Oyun Var'ı hazırladık. Oyunlardan hangisi daha çok oynanacak  meraktayım." ifadesini kulandı.
 
EVDE OYUN VAR KİTAPÇIĞI NASIL İNDİRİLİR?
 
Ailelere destek olmak için evlerde oynanabilecek ve aile içi iletişimi  güçlendirebilecek nitelikte hazırlanan eğitsel oyunlar, her eve ve her ortama  uygun hale getirilebilir özellikler taşıyor.
 
Kitapçık http://uzaktanegitim.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.
 

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