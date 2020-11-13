Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ara tatil etkinlikleri! Evde Oyun Var kitapçığı nasıl indirilir? İşte okul öncesi ara tatil etkinlikleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ara tatil için öğrencilere "Evde Oyun Var" kitapçığı hazırladı. Okulların ara tatil nedeniyle hazırlanan ara tatil etkinliklerinin içeren kitapçık çocukların hem öğrenmelerini hem de aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmeleri amaçlıyor. Peki, Evde oyun var kitapçığı nasıl indirilir? İşte MEB ara tatil etkinlikleri...

Okullarda ara tatil başlıyor. Okullarda ara tatil 16 Kasım 2020 Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım 2020 Cuma sona erecek. Normal tatil günleri ile beraber 9 günlük tatile girmeye hazırlanan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ara tatil etkinlikleri ve oyun larını içeren kitap çık hazırladı. Peki, Evde oyun var kitapçığı nasıl indirilir? İşte MEB ara tatil etkinlikleri...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatilde çocukların aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmeleri için "Evde Oyun Var" isimli kitapçık hazırlandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin 16-20 Kasım'da yapılacak ilk ara tatili öncesi Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, "Ara tatilde de çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımız aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirsin diye 'Evde Oyun Var'ı hazırladık. Oyunlardan hangisi daha çok oynanacak meraktayım." ifadesini kulandı.

EVDE OYUN VAR KİTAPÇIĞI NASIL İNDİRİLİR?

Ailelere destek olmak için evlerde oynanabilecek ve aile içi iletişimi güçlendirebilecek nitelikte hazırlanan eğitsel oyunlar, her eve ve her ortama uygun hale getirilebilir özellikler taşıyor.

Kitapçık http://uzaktanegitim.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.