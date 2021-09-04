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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu! Zorunlu olacak, pazartesi günü artık...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu! Pazartesi gününden itibaren zorunlu olacak. Okulların açılmasına günler kala bir bir açıklandı. Detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda uygulanacak kuralları açıkladı. Peki koronavirüs önlemleri nasıl olacak? Kimlere maske konusunda muafiyet tanınacak? İşte pazartesi gününden itibaren okullarda alınacak tüm önlemler...