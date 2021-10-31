Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu, yarın son gün, hemen...

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu. Burslu olarak yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrencileri çok yakından ilgilendiriyor. YLSY kapsamında 358 öğrenciye burs verilecek. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;

Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursuyla yükseköğretim kurumları adına 200, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 158 olmak üzere toplam 358 öğrenci, lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek.

Adaylar, başvurularını 1 Kasım 2021 tarihine kadar REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi - http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden yapacak.

Millî Eğitim Bakanlığınca, 1416 sayılı Kanun uyarınca YLSY Programı (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme) kapsamında Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmî burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere 358 öğrenci, yurt dışına gönderilecek. Yurt dışına gönderilecek öğrenciler, 22 farklı üniversite ve 13 farklı kamu kurumu adına öğrenim görecek.

Bu öğrenciler, yurt dışında yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini yerine getirmek etmek üzere ihtiyaç duyulan kadrolara atanacak.

1416 sayılı Kanun kapsamında 1929 yılından itibaren üniversitelerin ve kamu kurumların uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına burslu öğrenci gönderiliyor.

Başlangıcından bugüne kadar 20 binden fazla öğrenci, burs almaya hak kazandı. Millî Eğitim Bakanlığı bursiyeri olarak şu anda 4 bin 312 öğrenci, 50 farklı ülkede öğrenim görüyor.