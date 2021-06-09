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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu! Ve başlıyor, 5 Temmuz'da...

AA |  09 Haziran 2021 Çarşamba - 10:38 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 10:38

MEB harekete geçti. Yeni karar resmen duyuruldu. Tarih belli oldu. 5 Temmuz'da başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için destekleme ve yetiştirme kurslarının 5 Temmuz'da açılacağını bildirdi.


Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. 5 Temmuz'da başlıyor. Bakanlıktan illere gönderilen yazıya göre, resmi okullarda öğrenim  gören 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ve örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun  öğrencilere verilecek eğitim, 5 Temmuz - 27 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
 
Kurslarda, öğrencilerin ve kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı,  fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek, bir sınıfta bulunması gereken en  fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek.
 
Kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar,  salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul  pansiyonlarında kalabilecek.
 
Kurslarda, Kovid-19 salgınıyla mücadele doğrultusunda maske, fiziki  mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere diğer kurallara titizlikle  uyulacak.
 
  
 

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MEB Milli Eğitim Bakanlığı 12. sınıf
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