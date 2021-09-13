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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu! Okullarda yeni dönem, bugün başlıyor, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12. sınıflar ve...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. MEB yeni kararı resmen duyurdu. Okullarda yeni dönem bugünden itibaren başlıyor. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Detaylar netleşti. Bugünden itibaren okullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? Yüz yüze eğitimde neler değişiyor. İşte detaylar...