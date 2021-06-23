Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu! Flaş detay, değişiklik...

1.2. Hizmet süreleri ve puanların hesabı Bakanlığımızın veri tabanına kayıtlı bilgilerden elektronik ortamda derlenerek oluşturulmaktadır. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) e-Personel Modülündeki bilgiler il milli eğitim müdürlüklerince güncellenerek, bilgilerin doğruluğu sağlanacaktır.

1.3. İşlemlerde MEBBİS "Norm Taşra Yönetici" modülü esas alındığından, modüldeki "Zorunlu Hizmet Listesi"nin kayıtlara uygunluğu il milli eğitim müdürlüklerince kontrol edilerek 2021 yılı itibarıyla bölge hizmetini tamamlayan ve zorunlu olarak yer değişikliği uygulanacak şube müdürlerine tebligat yapılacaktır.

1.4. Başvurular, il milli eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır. Onaylanan başvuruların çıktısı alınarak il milli eğitim müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.

1.5. Yönetmeliğin 29'uncu maddesinin beşinci fıkrasında; "Dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve halen bu hizmet bölgelerinde görev yapmakta olan yöneticiler, istemeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere bu bölgeler için öngörülen hizmet süresi kadar daha yerlerinde kalabilirler." hükmüne yer verilmiştir. Bu kapsamda;

1.5.1. 2021 yılı atama döneminde dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve halen bu hizmet bölgelerinde görev yapmakta olan şube müdürlerinden, bu bölgeler için öngörülen hizmet süresi kadar daha yerinde kalmak isteyenlerin dilekçeleri (Ek-2 dilekçe örneği) alınarak bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürede il milli eğitim müdürlüklerince Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

1.5.2. Şube müdürlerinin Yönetmeliğin 29'uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre yerinde kalma/yer değiştirme işlemleri her atama döneminde beyan esas alınarak değerlendirildiğinden; daha önceki atama dönemlerinde dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayarak yerinde kalanlardan;

a) 1 yıl daha yerinde kalmak isteyenlerin Ek-2 dilekçeleri,

b) 2021 yılı atama döneminde bölge hizmetine bağlı olarak yer değiştirmek isteyenlerin Ek-3 dilekçeleri,

alınarak bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürede il milli eğitim müdürlüklerince Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

1.5.3. Dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve Yönetmeliğin geçici 3'üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bulunduğu hizmet bölgesi değişen şube müdürlerinden, Yönetmeliğin 29'uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre 1 yıl daha yerinde kalmak isteyenlerin Ek-2 dilekçeleri alınarak il milli eğitim müdürlüklerince Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.